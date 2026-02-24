جدول مباريات تصفيات كأس العالم للهوكي بالإسماعيلية

تنطلق منافسات تصفيات كأس العالم للهوكي للرجال مصر 2026 خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس على ستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، وسط استعدادات مكثفة من جانب الاتحاد المصري للهوكي واللجنة العليا المنظمة، لضمان تنظيم البطولة بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر الرياضية وقدرتها على استضافة كبرى الأحداث الدولية.

وتشهد التصفيات مشاركة 8 منتخبات تم توزيعها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر وإنجلترا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات ماليزيا وباكستان والنمسا والصين، في منافسات قوية يتطلع خلالها الجميع لحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباريات الجولة الأولى يوم الأحد 1 مارس، حيث تلتقي ماليزيا مع النمسا في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وباكستان مع الصين في الثالثة عصرا، وإنجلترا مع اليابان في السابعة إلا ربع مساء، وتختتم مواجهات اليوم بلقاء منتخب مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية في التاسعة إلا ربع مساء.

وتتواصل منافسات دور المجموعات يوم الاثنين 2 مارس، بإقامة مباراتي باكستان وماليزيا في الواحدة ظهرا، والنمسا والصين في الثالثة عصرا، ثم اليابان والولايات المتحدة الأمريكية في السابعة إلا ربع مساء، على أن يختتم اليوم بمواجهة قوية تجمع منتخب مصر مع إنجلترا في التاسعة إلا ربع مساء.

ويحصل المنتخبات على راحة يوم الثلاثاء 3 مارس، قبل استئناف مباريات الجولة الثالثة يوم الأربعاء 4 مارس، حيث يلتقي النمسا مع باكستان في الواحدة ظهرا، وماليزيا مع الصين في الثالثة عصرا، ثم إنجلترا مع الولايات المتحدة الأمريكية في السابعة إلا ربع مساء، فيما يختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة اليابان في التاسعة إلا ربع مساء.

ويخصص يوم الخميس 5 مارس للراحة، على أن تقام يوم الجمعة 6 مارس مباريات تحديد المراكز، حيث يلتقي ثالث المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثالث المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، إلى جانب مباراتي الدور قبل النهائي بين أول وثاني كل مجموعة.

وتختتم البطولة يوم السبت 7 مارس بإقامة مباريات تحديد المراكز النهائية، على أن تقام المباراة النهائية في التاسعة مساء لتحديد بطل التصفيات.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا، فيما تقام تصفيات موازية في دولة تشيلي يتأهل منها ثلاثة منتخبات أخرى إضافة إلى أفضل منتخب صاحب مركز رابع، ليكتمل عدد المتأهلين إلى سبعة منتخبات.

وكانت بعثات الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا والصين قد وصلت بالفعل إلى مدينة الإسماعيلية، ضمن الوفود التي بدأت التوافد تباعا، على أن تصل باقي المنتخبات خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لانطلاق التصفيات وفقا للجدول المعتمد من الاتحاد الدولي للهوكي.

من جانبه، اختار مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي تشكيل اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة اللواء أشرف فرحات رئيس الاتحاد وعضوية مجلس الإدارة بالكامل للإشراف العام على تنظيم الحدث.

كما تم اختيار سيف حامد رئيس الاتحاد الإفريقي للهوكي مديرا للبطولة، ويعاونه أحمد عزمي المدير التنفيذي للاتحاد الإفريقي للهوكي، وطارق مصطفى رئيس لجنة المنتخبات القومية ومستشار رئيس الاتحاد، وذلك لضمان خروج التصفيات بأفضل صورة فنية وتنظيمية تليق باسم مصر.