تشكيل كلوب بروج أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يواجه أتلتيكو مدريد نظيره كلوب بروج البلجيكي مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الإياب من الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
و انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3
ويخوض فريق كلوب بروج المباراة بتشكيل يضم كل من:
حراسة المرمى: سيمون مينيوليه.
خط الدفاع: براندون ميشيل، كيرياني سابي، خواكين سيز وجويل أوردونيز.
خط الوسط: هوجو فيتلسين، كارلوس فوربس وألكسندر ستانكوفيتش.
الهجوم: هانز فاناكن، كريستوس تزوليس ونيكولو تريسولدي.
بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من:
أكسل دي كورت، جورني سبيليرس، هوجو سيكيت، فيليكس ليمارشال، روميو فيرمانت، سيسي ساندرا، شاندري كامبل، مامادو دياخون، فينس أوسوجي، نوردين جاكيرز، بيورن ماير وجوستاف نيلسون.