عاجل
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
غدًا .. لجنة دراما الأعلى للإعلام تناقش أعمال الأسبوع الأول من رمضان
اعتماد أول سفير لـ فلسطين في يريفان .. ورئيس أرمينيا : حدث تاريخي
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بالعاصمة الجديدة ويوجه بتعميمها في كافة المستشفيات
صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة سابع يوم من رمضان | بث مباشر
رامز ليفل الوحش .. ماجد المصري يضرب رامز جلال علقة موت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تفاصيل خطة الأهلي لدورة حسم الدوري

محمود الخطيب
محمود الخطيب
عبدالحكيم أبو علم

استقرت إدارة النادى الأهلى على إرسال خطاب رسمى إلى اتحاد الكرة، لطلب حكام أجانب لبعض مباريات دورة التتويج بلقب مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام بعد فترة التوقف الدولى المقبلة.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادى، اجتماعا، حضره بعض أعضاء مجلس الإدارة، بجانب سيد عبدالحفيظ، نائب المشرف العام على قطاع الكرة، وتم التشاور حول الأمر، وجرى الاتفاق على أنه، عقب نهاية مباريات الدور الأول من مسابقة الدورى، سوف يتقدم النادى بطلب رسمى لاستقدام حكام أجانب لبعض مباريات دورة التتويج، مرفق به شيك بقيمة المستحقات.

واتفق “الخطيب” مع أعضاء المجلس على طلب حكام أجانب بشكل مبدئى لمباراتى الفريق مع بيراميدز والزمالك، على أن يتم تحديد إن كانت هناك مواجهات أخرى سيتم طلب فيها ذلك الأمر. كما قررت إدارة الكرة بالأهلى تأجيل ملف حسم تمديد وتعديل تعاقد حارس مرمى الفريق مصطفى شوبير إلى فترة التوقف الدولى المقبلة، لزيادة التركيز داخل الفريق، خاصة أن عقده الحالى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وبالتالى ينصب التركيز حاليا على «الثنائى» حسين الشحات وأحمد نبيل “كوكا”، اللذين تنتهى عقودهما بنهاية الموسم الحالي.

محمود الخطيب النادي الأهلي كرة قدم إتحاد كرة الاهلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

