تفاصيل خطة الأهلي لدورة حسم الدوري

استقرت إدارة النادى الأهلى على إرسال خطاب رسمى إلى اتحاد الكرة، لطلب حكام أجانب لبعض مباريات دورة التتويج بلقب مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام بعد فترة التوقف الدولى المقبلة.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادى، اجتماعا، حضره بعض أعضاء مجلس الإدارة، بجانب سيد عبدالحفيظ، نائب المشرف العام على قطاع الكرة، وتم التشاور حول الأمر، وجرى الاتفاق على أنه، عقب نهاية مباريات الدور الأول من مسابقة الدورى، سوف يتقدم النادى بطلب رسمى لاستقدام حكام أجانب لبعض مباريات دورة التتويج، مرفق به شيك بقيمة المستحقات.

واتفق “الخطيب” مع أعضاء المجلس على طلب حكام أجانب بشكل مبدئى لمباراتى الفريق مع بيراميدز والزمالك، على أن يتم تحديد إن كانت هناك مواجهات أخرى سيتم طلب فيها ذلك الأمر. كما قررت إدارة الكرة بالأهلى تأجيل ملف حسم تمديد وتعديل تعاقد حارس مرمى الفريق مصطفى شوبير إلى فترة التوقف الدولى المقبلة، لزيادة التركيز داخل الفريق، خاصة أن عقده الحالى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وبالتالى ينصب التركيز حاليا على «الثنائى» حسين الشحات وأحمد نبيل “كوكا”، اللذين تنتهى عقودهما بنهاية الموسم الحالي.