دوري أبطال أوروبا.. تشكيل اتليتكو مدريد أمام كلوب بروج

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لـ اتليتكو مدريد تشكيل الفريق أمام كلوب بروج البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» معقل أتلتيكو مدريد.

وكان التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 قد حسم مباراة الذهاب بين الفريقين

تشكيل أتلتيكو مدريد امام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي- بوبيل- هانكو- روجيري.

وسط الميدان: جوليانو سيميوني- كاردوسو- كوكي- أليكس باينا.

خط الهجوم: سورلوث- جوليان ألفاريز.