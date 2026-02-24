قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة التاسعة.. ياسر جلال يخدع أيتن عامر بسبب هدى الإتربي
الاتحاد المغربي يحسم الجدل مجددًا بشأن مستقبل الركراكي قبل مونديال 2026
مبابي يتعرض لهتافات عنصرية في الدوري الإسباني .. والنيابة تطالب بحبس مشجع
وزير خارجية إيران ردا على ترامب: صواريخنا للدفاع عن النفس ضد أي عدوان
سلفتها كلمة السر .. عروس بورسعيد خرجت من عش الزوجية بـ"الكفن الأبيض"
بتكليفات رئاسية.. مدبولي يشدد على الرقابة الميدانية لمنع أي زيادة غير مبررة في الأسعار
اندلاع حريق ضخم في المنطقة الصناعية جنوب إيران | شاهد
الدنمارك.. حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة
الحكومة الأفغانية: نشن هجوما واسع النطاق على امتداد الحدود مع باكستان
عزاء الفنان الراحل ياسر صادق بمسجد عمر مكرم.. السبت
سعر الذهب مساء اليوم 26-2-2026.. تراجع طفيف
وزير الكهرباء: لا انقطاعات للتيار خلال صيف 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

مناقد رياضي: الزمالك عنده 11 قضية بـ3مليون دولار والأهلي عنده مشكلة لاعب واحدبـ2.5 مليون دولار

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

هاجم الناقد الرياضي عمرو الدردير إدارة القلعة الحمراء بسبب الأزمات المالية التي يمر بها.

الزمالك

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عمرو الدردير: الزمالك عنده 11 قضية بـ 3 مليون دولار .. والأهلي عنده مشكلة لاعب واحد بس بـ 2.5 مليون دولار ومحدش بيطلع يتكلم".

وكان قد وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير، الدعم لنادي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام نادى زد .

وكتب الدردير عبر  حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :"لازم نكسب زد النهارده , عشان لو اتعادلنا او خسرنا كل سنه وأنت طيب ؟". 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمنافسه“زد إف سي”، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة الزمالك وزد اليوم الثلاثاء ،في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك وزد

لعب الزمالك ضد زد 7 مباريات فقط عبر مشوار الفريقين في الدوري والكأس

حقق الزمالك الفوز في مباراتين وخسر مثلهم وتعادلا في 3 مباريات لتصبح مباراة اليوم فك اشتباك بينهم على مستوى الأرقام التاريخية

وسجل الزمالك 6 أهداف واستقبل مثلهم من زد 

الزمالك الاهلي نجوم الرياضه الدردير

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

أسعار الذهب

توقعات صادمة بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.. ماذا سيحدث؟

لغز جيرايسيت

لغز جيرايسيت.. سر اصطدام مدفون في قلب الأرض| ما الحكاية؟

عمر مرموش

5 أسباب تجعل برشلونة يحلم بضم عمر مرموش.. ما القصة؟

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

