خالد عبد العزيز : أصحاب الأرض ورأس الأفعي وعين سحرية أكثر أعمالاٌ تأثيرا في دراما رمضان

كشف المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن إعجابه وإهتمامه بمتابعة بعض مسلسلات رمضان.

وتابع خالد عبد العزيز الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" : " أصحاب الارض ورأس الافعي وعين سحرية أكثر المسلسلات تأثيراً فى دراما رمضان".

ويضيف رئيس المجلس الاعلام لتنظيم الاعلام:"كمان عجبتنى الدراما الاذاعية وعودتها مرة ثانية لانها ترسم خيال كبير للمستمعين وتضيف إليهم كثيراً".

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.



