بيراميدز يتصدر تصنيف أندية أفريقيا.. والأهلي وصيفًا والزمالك خارج العشرة الأوائل
عبد العاطي لوزير خارجية المجر: حريصون على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات
وزير الخارجية لنظيره الروسي: يجب خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط
القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
رياضة

وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث لبحث خطط الإعداد

شريف العريان - وزير الشباب والرياضة
شريف العريان - وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

التقى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بمجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد، وبحضور اللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس الاتحاد، ومدام منى شفيق عضو مجلس الإدارة، والأستاذ أنس عبد السلام عضو مجلس الإدارة، إلى جانب الكابتن أحمد الجندي البطل الأولمبي، وذلك بمقر الوزارة، لبحث خطط الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الاتحاد أبرز الإنجازات التي حققها لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني في البطولات القارية والدولية، وخطط الإعداد الخاصة بالمشاركات المقبلة، بالإضافة إلى برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين، في إطار استراتيجية الاتحاد لتوسيع قاعدة الممارسة وتعزيز مكانة مصر على خريطة اللعبة عالميًا.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم للاتحادات الرياضية، خاصة الاتحادات التي تحقق نتائج مشرفة على المستويين القاري والدولي، مشيدًا بما يقدمه الاتحاد المصري للخماسي الحديث من أداء متميز يعكس حجم الجهد المبذول في منظومة العمل الفني والإداري. كما أثنى على الدور البارز الذي يقوم به الجهاز الفني والإداري في إعداد الأبطال وصقل مهاراتهم وفق أحدث النظم العلمية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بإعداد أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الكبرى، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الاتحاد لتوفير بيئة تدريبية متكاملة، ودعم خطط الاحتكاك الدولي، بما يسهم في الحفاظ على ريادة مصر في رياضة الخماسي الحديث.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل الاتحاد المصري للخماسي الحديث شريف العريان الخماسي الحديث

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

ابراهيم نور الدين

إبراهيم نور الدين: إبراهيم حسن وحده القادر على التحكم في العميد وقت الجد

ياسر ابراهيم

ياسر إبراهيم يعود لخط دفاع الاهلي في مواجهة زد بالدوري

الزمالك

خالد عبد العزيز : رئاسة اتحاد الكرة ونادى الزمالك "شرف" ولكن لا أفضل الترشح

أكلات على سفرة رمضان تزيد الوزن رغم الصيام.. احترس من السعرات الخفية

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

محافظ الشرقية يتابع التجهيزات النهائية لصب البلاطة الخرسانية الأخيرة بكوبري الصاغة بالزقازيق

للأكلات الشرقية.. طريقة عمل الكشك المصري

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

