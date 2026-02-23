وزير الرياضة يقدم التعازي لأسرة لاعب عمال المنصورة

أجرى وزير الشباب والرياضة ، جوهر نبيل اتصال هاتفي باسرة اللاعب الناشيء معتصم زكريا لاعب نادي عمال المنصورة مواليد 2011 والذي وافته المنيه اثر حادث أليم ، أثناء مشاركته في توزيع وجبات الإفطار علي الصائمين .

وأكد وزير الشباب والرياضة، أثناء تقديم واجب العزاء، أنه جاري الإعداد والعمل علي تجهيز تكريم يليق بأسرة اللاعب الفقيد ، والذي وافته المنية أثناء تقديمه لاعمال الخير .

مسيرة قصيرة وأثر طيب

ورغم صغر سنه، كان معتصم زكريا نموذجًا للاعب المجتهد والخلوق داخل الملعب وخارجه، حيث عُرف بين مدربيه وزملائه بحبه لكرة القدم والتزامه وروحه الرياضية العالية. وترك اللاعب الشاب أثرًا طيبًا في ناديه وبين كل من تعامل معه، ما جعل خبر وفاته صدمة كبيرة لكل من عرفه عن قرب.

دعاء ومواساة لأسرة الفقيد

وفي ختام بيان النعي، توجه الاتحاد المصري لكرة القدم بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما أكد الاتحاد وقوفه بجانب الأسرة في هذا الظرف الإنساني الصعب، داعيًا الجميع إلى التكاتف والدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة.