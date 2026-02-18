وزير الشباب والرياضة يستقبل فضيلة الإمام علي جمعة لبحث التعاون المشترك

استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وذلك بمقر الوزارة، في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وخلال اللقاء، قدم فضيلة الإمام التهنئة لوزير الشباب والرياضة، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدًا دعم مؤسسة مصر الخير لكافة الجهود التي تبذلها الوزارة في خدمة الشباب والنشء وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات دعم المبادرات الشبابية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الأنشطة الرياضية والمجتمعية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ قيم الانتماء والعمل المجتمعي.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على توسيع قاعدة الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيدًا بالدور التنموي الرائد الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير في مختلف المحافظات، وما تقدمه من برامج ومبادرات تخدم المجتمع المصري وتدعم جهود الدولة في التنمية الشاملة.