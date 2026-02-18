في أحدث ظهور.. شاهد بي إم دبليو M5 Touring موديل 2026

كشفت شركة بي ام دبليو ، عن طرازها الجديد بي إم دبليو M5 Touring موديل 2026، وتنتمي M5 Touring لفئة السيارات الستيشن واجن ، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

بي إم دبليو M5 Touring موديل 2026

تجمع سيارة بي إم دبليو M5 Touring موديل 2026 بين ملامح طرازات i3 وiX3 الكهربائية وبين الطابع الهجومي المعتاد لفئة M.

مواصفات بي إم دبليو M5 Touring موديل 2026

تمتلك سيارة بي إم دبليو M5 Touring موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية بشبك الكلية المزدوج الذي حصل على تحديثات ذكية تتضمن فتحات تهوية وسطية جديدة كلياً لتحسين تبريد المحرك الجبار، وبها صداد أمامي بفتحات سفلية ضخمة تعزز من القوة الضاغطة (Downforce).

بي إم دبليو M5 Touring موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة بي إم دبليو M5 Touring موديل 2026 بها، هيكل عريض يمنحها ثباتاً مذهلاً، وبها مشتت هواء (Diffuser) معاد تصميمه يضم مخارج العادم الرباعية الشهيرة، وبهال جنوط رياضية مقاس 21 بوصة، وبها أقراص مكابح سيراميكية اختيارية مقاس 420 مم، وبها تقنية LED الذكية مستوحاة من Vision Neue Klasse، وبها نظام BMW Panoramic iDrive الثوري الذي يعرض المعلومات على كامل عرض الزجاج الأمامي من القائم إلى القائم، ونظام تشغيل OS X الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والبساطة المطلقة.

محرك بي إم دبليو M5 Touring موديل 2026

بي إم دبليو M5 Touring موديل 2026

تحصل سيارة بي إم دبليو M5 Touring موديل 2026 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي تيربو، وبها لمسة هجينة متطورة (Plug-in Hybrid)، وتنتج قوة 717 حصان، وعزم دوران 1000 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.6 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مدى كهربائي يصل إلى 40 كم/ساعة .

سعر بي إم دبليو M5 Touring موديل 2026

تباع سيارة بي إم دبليو M5 Touring موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 680 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة بي ام دبليو في صناعة السيارات

تأسست بي ام دبليو عام 1916 كمصنع لمحركات الطائرات في ميونخ، وبدأت إنتاج السيارات رسمياً في عام 1928 بعد الاستحواذ على مصنع أيزناخ.

بي إم دبليو M5 Touring موديل 2026

واشتهرت بلقب "آلة القيادة المثالية"، وتطورت من صناعة سيارات صغيرة مثل Dixie إلى إنتاج سيارات رياضية وفارهة، وتجاوزت أزمات مالية وخسائر ما بعد الحرب العالمية الثانية لتصبح رائدة في الأداء والتكنولوجيا الكهربائية .