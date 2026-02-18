سيارات أوتوماتيك بأسعار أقل من 500 ألف جنيه.. اعرف المواصفات

يحتوي سوق السيارات المصري، على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بروتون جين 2، وسكودا فابيا، و كيا سيراتو، وتويوتا ياريس، ونيسان صني .

بروتون جين 2 موديل 2010

تستمد سيارة بروتون جين 2 موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 175 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة بروتون جين 2 موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2012

تحصل سيارة رينو لوجان موديل 2012 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 102 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة رينو لوجان موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا سيراتو موديل 2010

تنقل قوة سيارة كيا سيراتو موديل 2010 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 217 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة كيا سيراتو موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا ياريس موديل 2008

تمكنت سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 من قطع مسافة 171 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 440 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني موديل 2009

تباع سيارة نيسان صني موديل 2009 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 130 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة نيسان صني موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل 430 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .