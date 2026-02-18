قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
في واقعة مطاردة طفليها بكلب.. النيابة تحسم الجدل في اتهام زينة بمحاولة دهس طفل بسيارتها
اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم
إخلاء مقر حزب فرنسا الأبية بعد تهديد بوجود قنبلة
الرئيس السيسي يهنىء رئيس جامبيا بذكرى يوم الاستقلال
قرار عاجل من النيابة.. حبس الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته بأكثر من 20 طعنة بالمحلة 4 أيام
إيطاليا تشارك في الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" بصفة "مراقب"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات أوتوماتيك بأسعار أقل من 500 ألف جنيه.. اعرف المواصفات

سيارات أوتوماتيك مستعملة
سيارات أوتوماتيك مستعملة
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري، على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بروتون جين 2، وسكودا فابيا، و كيا سيراتو، وتويوتا ياريس، ونيسان صني .

بروتون جين 2 موديل 2010

تستمد سيارة بروتون جين 2 موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 175 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بروتون جين 2 موديل 2010

تباع سيارة بروتون جين 2 موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2012

تحصل سيارة رينو لوجان موديل 2012 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 102 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو لوجان موديل 2012

يصل سعر سيارة رينو لوجان موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا سيراتو موديل 2010

تنقل قوة سيارة كيا سيراتو موديل 2010 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 217 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا سيراتو موديل 2010

يبلغ سعر سيارة كيا سيراتو موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا ياريس موديل 2008

تمكنت سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 من قطع مسافة 171 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا ياريس موديل 2008

تأتى سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 440 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني موديل 2009

تباع سيارة نيسان صني موديل 2009 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 130 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

نيسان صني موديل 2009

يبلغ سعر سيارة نيسان صني موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل 430 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة سكودا فابيا بروتون جين 2 تويوتا ياريس بروتون جين 2 موديل 2010 سوق السيارات المصرية كيا سيراتو موديل 2010 تويوتا ياريس موديل 2008 نيسان صني موديل 2009

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

السعيد وعبد المجيد

داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»

ترشيحاتنا

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

امسكاية شهر رمضان 2026

إمساكية رمضان 2026 .. مواعيد الإفطار والصلاة وعدد ساعات الصوم

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الوديعة عقدُ ثقةٍ شرعيٌّ وأداؤها لا يُغني عن سائر وجوه الأمانة

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الوديعة عقد ثقة شرعي وأداؤها لا يُغني عن سائر وجوه الأمانة

بالصور

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

تقارب عسكري متسارع.. قائد القوات الجوية يلتقى نظيره التركي لبحث التعاون المشترك

لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي
لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي
لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد