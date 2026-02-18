تحتاج قيادة السيارات للمبتدئين إلي تركيز عالي، وهدوء، ويجب الالتزام بقواعد السلامة لضمان قيادة آمنة، وتشمل أهم الإرشادات ضبط وضعية الجلوس والمرايات، وربط حزام الأمان .

إرشادات هامة للمبتدئين في قيادة السيارات

وتجنب المشتتات كالهاتف، والحفاظ على مسافة أمان، واستخدام الإشارات، والتمهل في السرعة، وتفقد السيارة دورياً، والتدريب المستمر والصبر ضروريان لاكتساب الثقة.

- إرشادات هامة للمبتدئين في قيادة السيارات :

إرشادات هامة للمبتدئين في قيادة السيارات

ضبط وضعية الجلوس

اضبط المقعد لتصل أقدامك للدواسات بوضوح، واضبط ظهر المقعد بزاوية مريحة تصل إلي110 درجة.

ضبط المرايات

إرشادات هامة للمبتدئين في قيادة السيارات

تأكد من ضبط المرايات الثلاثة ومنها الداخلية والجانبيتين لرؤية الطريق بوضوح وتقليل النقاط العمياء.

حزام الأمان

اربط حزام الأمان لك ولجميع الركاب قبل التحرك.

فحص السيارة

إرشادات هامة للمبتدئين في قيادة السيارات

ألقِ نظرة سريعة على السيارة، والإطارات، والمصابيح.

التركيز الكامل

لا تستخدم الهاتف المحمول وتجنب أي مشتتات.

مسافة الأمان

حافظ على مسافة كافية بينك وبين السيارة الأمامية لتتمكن من الضغط علي الفرامل بأمان.

السرعة والتمهل

إرشادات هامة للمبتدئين في قيادة السيارات

التزم بالسرعات المحددة، وقد ببطء وتأني، وخاصة في البداية أو عند سوء الأحوال الجوية.

استخدام الإشارات

استخدم إشارات الانعطاف للتواصل مع السيارات الأخرى.

استخدام المكابح بسلاسة

تجنب الضغط المفاجئ على الفرامل لتفادي التوقف المفاجئ.

الانتباه للنقاط العمياء

التفت برأسك سريعا قبل تغيير المسار للتأكد من خلو الطريق، لا تعتمد فقط على المرايات .

إرشادات هامة للمبتدئين في قيادة السيارات

التحلي بالهدوء

حافظ على هدوئك وتجنب التوتر.

تجنب القيادة عند التعب

لا تقد السيارة إذا كنت تشعر بالإرهاق، وذلك لان القيادة بدون تركيز تتسبب في وقوع الحوادث .

التدريب علي القيادة

إرشادات هامة للمبتدئين في قيادة السيارات

كرر التدريب علي القيادة وتجنب اليأس، واستمر في الممارسة على مهارات مثل الوقوف والمنحنيات.

الأوراق الرسمية

احرص دائماً على حمل رخصة القيادة وأوراق السيارة.