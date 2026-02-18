قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"أنا لم أضع الكلام في فمك".. نقاش حاد بين محلل أمريكي ومذيعة القاهرة الإخبارية
انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
أسواق غزة تعود للحياة مع حلول شهر رمضان
متظاهرون في تل أبيب يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026
بدء تطبيق مواعيد الدراسة في رمضان بجميع المدارس .. غداً
ميدو يساند معتمد جمال: المنافسة على كل البطولات مستحيلة بنواقص الزمالك
خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-2-2026 .. والقنوات الناقلة
15 يوم إجازة سنوية وأيام دراسية مدفوعة .. تفاصيل حقوق الموظفين وفقًا للقانون
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026
تكنولوجيا وسيارات

إرشادات هامة للمبتدئين في قيادة السيارات

إبراهيم القادري

تحتاج قيادة السيارات للمبتدئين إلي تركيز عالي، وهدوء، ويجب الالتزام بقواعد السلامة لضمان قيادة آمنة، وتشمل أهم الإرشادات ضبط وضعية الجلوس والمرايات، وربط حزام الأمان .

وتجنب المشتتات كالهاتف، والحفاظ على مسافة أمان، واستخدام الإشارات، والتمهل في السرعة، وتفقد السيارة دورياً، والتدريب المستمر والصبر ضروريان لاكتساب الثقة.

- إرشادات هامة للمبتدئين في قيادة السيارات :

ضبط وضعية الجلوس

اضبط المقعد لتصل أقدامك للدواسات بوضوح، واضبط ظهر المقعد بزاوية مريحة تصل إلي110 درجة.

ضبط المرايات

تأكد من ضبط المرايات الثلاثة ومنها الداخلية والجانبيتين لرؤية الطريق بوضوح وتقليل النقاط العمياء.

حزام الأمان

اربط حزام الأمان لك ولجميع الركاب قبل التحرك.

فحص السيارة

ألقِ نظرة سريعة على السيارة، والإطارات، والمصابيح.

التركيز الكامل

لا تستخدم الهاتف المحمول وتجنب أي مشتتات.

مسافة الأمان

حافظ على مسافة كافية بينك وبين السيارة الأمامية لتتمكن من الضغط علي الفرامل بأمان.

السرعة والتمهل

التزم بالسرعات المحددة، وقد ببطء وتأني، وخاصة في البداية أو عند سوء الأحوال الجوية.

استخدام الإشارات

استخدم إشارات الانعطاف للتواصل مع السيارات الأخرى.

استخدام المكابح بسلاسة

تجنب الضغط المفاجئ على الفرامل لتفادي التوقف المفاجئ.

الانتباه للنقاط العمياء

التفت برأسك سريعا قبل تغيير المسار للتأكد من خلو الطريق، لا تعتمد فقط على المرايات .

التحلي بالهدوء

حافظ على هدوئك وتجنب التوتر.

تجنب القيادة عند التعب

لا تقد السيارة إذا كنت تشعر بالإرهاق، وذلك لان القيادة بدون تركيز تتسبب في وقوع الحوادث .

التدريب علي القيادة

كرر التدريب علي القيادة وتجنب اليأس، واستمر في الممارسة على مهارات مثل الوقوف والمنحنيات.

الأوراق الرسمية

احرص دائماً على حمل رخصة القيادة وأوراق السيارة. 

قيادة السيارات مبتدئين هدوء تركيز عالي الالتزام بقواعد السلامة إرشادات هامة للمبتدئين ضبط المرايات حزام الأمان فحص السيارة استخدام الإشارات اضبط ظهر المقعد

