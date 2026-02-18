البحوث الفلكية ينفي وجود خلاف مع مفتي الجمهورية بشأن هلال رمضان

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيان إعلامي أكد فيه عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود أي جدل أو خلاف مع فضيلة مفتي الديار المصرية حول استطلاع هلال شهر رمضان المعظم.

وأوضح المعهد أنه جهة استشارية علمية متخصصة، يقتصر دورها على إمداد فضيلة المفتي بالحسابات والبيانات الفلكية الدقيقة التي تسهم في دعم عملية الرؤية الشرعية واستطلاع الأهلة، مؤكدًا أن القرار النهائي في هذا الشأن يرجع بشكل كامل إلى فضيلته وفقًا للإجراءات الشرعية المعمول بها.

وشدد المعهد على أهمية تحري الدقة في نقل التصريحات، وعدم اجتزاء حوارات قياداته في وسائل الإعلام بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، لما قد يترتب على ذلك من إثارة للرأي العام وإحداث بلبلة غير مبررة، بما يضر بمؤسسات الدولة.

وأكد البيان في ختامه على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة كمصدر وحيد للمعلومات في مثل هذه القضايا.