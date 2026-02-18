قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هل مريض الضغط ممنوع من الصيام.. حسام موافي يوضح

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، توضيحًا مهمًا بشأن مسألة صيام مرضى الضغط في شهر رمضان. 

وأكد أن المريض المصاب بارتفاع ضغط الدم لا يُمنع من الصيام فقط بسبب إصابته بهذا المرض، وإنما يعتمد الأمر بشكل أساسي على حالته الصحية ومدى تأثير العلاج على الأعضاء الحيوية، خاصة الكلى.

هل مريض الضغط ممنوع من الصيام؟

من خلال حديثه، أوضح الدكتور موافي أن مجرد الإصابة بارتفاع ضغط الدم لا يعني أن المريض يجب أن يمتنع عن الصيام، بل ينبغي تقييم حالته بشكل دقيق.

فالمعيار الأهم في تحديد ما إذا كان مريض الضغط يستطيع الصيام أم لا هو التأثير الذي قد تسببه الأدوية على صحة الأعضاء الداخلية، وخاصة الكلى.

تأثير أدوية الضغط على الكلى

أوضح الدكتور موافي ، أن هناك بعض أدوية الضغط التي قد يكون لها تأثير سلبي على وظائف الكلى، مما يجعل من الضروري أن يتوقف المريض عن الصيام إذا كانت هذه الأدوية تُحدث تدهورًا في حالته الصحية. 

وأضاف أن بعض الأدوية تؤثر سلبًا على عمل الكلى، مما يتطلب من المريض التوقف عن الصيام لضمان صحته.

الأدوية وآثارها الجانبية المتعددة

وأشار إلى أن مفهومًا شائعًا يحتاج إلى تصحيح، وهو أن جميع أدوية الضغط، مهما كانت، تحتوي على آثار جانبية. 

وتابع أنه لم يتم حتى الآن اختراع دواء للضغط خالٍ تمامًا من الأعراض الجانبية، وهذه الآثار قد تشمل زيادة التعرق، تورم القدمين، الكحة، أو التأثير على الحالة الجنسية لدى الرجال.

وأضاف: هذه الآثار تختلف من دواء لآخر وقد تتسبب في مشاكل صحية إضافية للمريض.

المعيار الأساسي: التأثير على وظائف الكلى

وشدد الدكتور حسام موافي، على أن القرار النهائي في مسألة صيام مريض الضغط يعتمد على تأثر وظائف الكلى بسبب الأدوية، فإذا كان العلاج يؤدي إلى ضرر في الكلى، فإن الصيام سيكون غير آمن ويجب تجنبه للحفاظ على الصحة العامة للمريض.

وأوضح الدكتور موافي في تصريحه ، أن هذا يساعد المرضى على فهم أفضل للوضع الصحي المرتبط بأدويتهم وكيفية التعامل مع الصيام بشكل آمن.

الصيام مريض الضغط مريض الضغط والصيام

