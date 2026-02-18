القبض على سائق تحرش بفتاة في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورًا مدعومًا بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد سيارة ملاكى بالتحرش بها حال استقلالها السيارة برفقته بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور) وبسؤالها أيدت ما سبق، كما أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصور وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المـُشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





