تعدى على زوجته وإحتجزها بالشقة.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شخص بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى ، تضررت خلاله إحدى الفتيات من ضابط شرطة بالسويس لقيامه بإلقاء القبض على شقيقها والتعدى عليه بالضرب وتلفيق قضية له على خلفية بلاغ مُقدم ضده من زوجته.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين من (والدة زوجة شقيق القائمة على النشر - مقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالجيزة) بتضرر نجلتها من زوجها "شقيق المذكورة" لقيامه بإحتجازها بالشقة ومنعها من الخروج.. وبالإنتقال تبين قيام المشكو فى حقه (له معلومات جنائية – مصاب بكدمات متفرقة بالجسم) بإحتجاز زوجته بالمنزل وإشهاره سلاح أبيض ، وتم السيطرة عليه وضبطه وبحوزته (السلاح الأبيض - كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض) .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لخلافات زوجيه، وحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار ، وأضاف بأن إصابته نتجت عن تعدى أهل زوجته عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه ، حيث قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمة على النشر لإدعائها الكاذب.





