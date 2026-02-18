قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر بـ كاف .. عقوبات الأهلي تنحصر بين الغرامة ومنع حضور الجماهير مع إيقاف التنفيذ
خناقة على "الفهلوي".. المؤلف أحمد الإبياري يتهم صناع مسلسل أحمد عز بـ "قلة الإبداع"
وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
تعدى على زوجته وإحتجزها بالشقة.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شخص بالسويس

الواقعة
الواقعة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى ، تضررت خلاله إحدى الفتيات من ضابط شرطة بالسويس لقيامه بإلقاء القبض على شقيقها والتعدى عليه بالضرب وتلفيق قضية له على خلفية بلاغ مُقدم ضده من زوجته.

 بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين من (والدة زوجة شقيق القائمة على النشر - مقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالجيزة) بتضرر نجلتها من زوجها "شقيق المذكورة" لقيامه بإحتجازها بالشقة ومنعها من الخروج.. وبالإنتقال تبين قيام المشكو فى حقه (له معلومات جنائية – مصاب بكدمات متفرقة بالجسم) بإحتجاز زوجته بالمنزل وإشهاره سلاح أبيض ، وتم السيطرة عليه وضبطه وبحوزته (السلاح الأبيض - كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض) .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لخلافات زوجيه، وحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار ، وأضاف بأن إصابته نتجت عن تعدى أهل زوجته عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه ، حيث قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمة على النشر لإدعائها الكاذب.



 

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

