القصة الكاملة لأزمة التيك توكر كروان مشاكل وصاحبة أحد الكافيهات بسبب إقامة حفل عيد ميلاد بمدينة نصر

أزمات متتالية، لحقت بالتيك توكر كروان مشاكل، آخرها واقعة اتهامه بالدعوة لحفل عيد ميلاد داخل كافيه دون استيفاء الإجراءات اللازمة في مدينة نصر.

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة، لواقعة أزمة التيك توكر وصاحبة أحد الكافيهات في مدينة نصر.

تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن تفاصيل مثيرة لأقوال التيك توكر كروان مشاكل بسبب إقامة حفل عيد ميلاد داخل كافيه دون استيفاء الإجراءات اللازمة.

وقال كروان مشاكل، في أقواله بشأن الاتهام الموجه إليه، إنه دعا أصدقاءه للاحتفال بعيد ميلاده داخل كافيه بمدينة نصر، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بوجود أي مخالفات.

وأضاف أنه فوجئ، قبل ساعات من بدء الحفل، بحضور قوة أمنية قامت بالقبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق.

من جانبها، نفت صاحبة الكافيه وجود أي صلة شخصية تربطها بالتيك توكر، مؤكدة أنها لا تعرفه ولم تكن تعلم بطبيعة نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنها تفاجأت هي الأخرى بالقبض عليها وتوجيه اتهام بإدارة كافيه دون الحصول على التصاريح اللازمة، مشيرة إلى أنها لم تتعمد مخالفة القانون.

وقال الدكتور عصام الطباخ، محامي صاحبة الكافية، أنه تم إخلاء سبيل موكله بكفالة وأنه جار إنهاء تراخيص الكافية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقررت نيابة مدينة نصر اول، إخلاء سبيل صانع المحتوى كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر، في الواقعة المتداولة بشأن تنظيم فعالية دون ترخيص بكفالة 10 آلاف جنيه.

وقالت هدى العسال، محامية كروان مشاكل، أنه تم التحقيق مع موكلها وتم إخلاء سبيله بكفالة مالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ورسائل عبر أحد تطبيقات الهواتف الذكية تضمنا قيام صانع محتوى بدعوة متابعيه بمواقع التواصل الإجتماعى لحضور حفل أعده لأحد أصدقائه بأحد الكافيهات بمدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مالكة الكافيه المشار إليه "كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- بدون ترخيص" وبمواجهتها أفادت بقيام صانع المحتوى المشار إليه بحجز مقر الكافيه الخاص بها لإقامة احتفال بعيد مولد أحد أصدقائه دون تحديد أعداد الحضور أو ماهية الإحتفال.

كما أمكن ضبط صانع المحتوى المشار إليه (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة – سبق إتهامه فى قضايا "آداب عامة، سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى")، وبمواجهته أقر بقيامه بالإعداد لإقامة الاحتفال المشار إليه ودعوة متابعيه للحضور دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة ، بهدف زيادة معدلات مشاهديه على مواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق ، وتم غلق الكافيه بالتنسيق مع الجهات المعنية.