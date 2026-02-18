التضامن: انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2026

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن انتهاء اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2026 من أعمالها، والتي عقدت برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامى عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمعارض وتنظيم المؤتمرات والمعارض، وحنان مصطفى رئيسة الإدارة المركزية للأسرة والمرأة، و نيرمين منصور مدير عام الإدارة العامة للأسرة، والسادة أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الإدارات المركزية، ومديري الإدارات العامة المعنية بالحدث بالوزارة.

واجتمعت اللجنة لتقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، بعد انتهاء مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية من انعقاد اللجان الخاصة باختيار الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة وتصعيد الترشيحات الخاصة بكل محافظة للقائمة النهائية لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

وقامت اللجنة باستعراض قصص الكفاح للأمهات ممن تم تصعيدهن للمرحلة النهائية من المسابقة،حيث تقدم للاشتراك بهذه النسخة من المسابقة 598 سيدة على مستوى الجمهورية، انطبقت الشروط على 499 سيدة، وتصدرت محافظات "القليويبة ،قنا ،الجيزة" على التوالى أعداد المتقدمات، ثم باقى المحافظات.

وانتهت اللجنة من أعمالها لاختيار 35 أما بإجمالي 27 أما مثالية أولي علي مستوي المحافظات، وللمرة الأولي لهذا العام، وتقديراً لدورها المهم، سيتم تكريم عدد "3" أمهات بديلة قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة "كفالة بدون زواج"، وعدد "3"أمهات مثاليات لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويفضل أن يكون حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدي المجالات "الرياضية- العلمية- الفنية"، إضافة إلى بقية فئات المسابقة، حيث سيتم تكريم أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من قبل وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من قبل وزارة الداخلية.