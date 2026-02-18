قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد الإبيارى يتهم صناع المسلسل الإذاعي الفهلوي بالسرقة: ابدعوا بعيد عني
وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة
رياضة

رغم وداع كأس مصر.. الزمالك يجدد الثقة في معتمد جمال

معتمد جمال
معتمد جمال
عبدالله هشام

ودع فريق الزمالك منافسات بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وقدم فريق الزمالك أداء ضعيف أمام سيراميكا كليوباترا الذي نجح في التقدم بالنتيجة مبكرا وتسبب خطأ محمد عواد الفادح في تعادل الزمالك قبل تسديدة رائعة من بلحاج في شباك الأبيض.

ورغم الخروج المدوي من بطولة كأس مصر التي كان يسعى نادي الزمالك للاحتفاظ بلقبها في الموسم الحالي وسط صراع قوي على باقي البطولات سواء الدوري أو الكونفيدرالية.

وتمسك الزمالك باستمرار معتمد جمال في منصبه كمدير فني للفريق خلال الفترة المقبلة وبشكل طبيعي بعد تجديد الثقة فيه قبل لقاء سيراميكا.

وواصل الزمالك التأكيد على استمرار معتمد جمال مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي في ظل رغبة المجلس الانتهاء من أزمة إيقاف القيد قبل نهاية الموسم وهو ما يتطلب دفع مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة.

ويرفض نادي الزمالك في الوقت الحالي التعاقد مع مدير فني أجنبي بسبب الراتب الذي سيؤثر أكثر على محاولات النادي لحل الازمات الحالية.

الزمالك نادي الزمالك كأس مصر فريق الزمالك معتمد جمال

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

غزة جوع وإبادة

دعما لغزة.. الأردن ينظم أول وأكبر سحور في مواصي خان يونس

جيش الإحتلال

قرار عاجل من جيش الاحتلال بخص سكان الضفة الغربية

باكستان والنمسا تؤكدان مجددا التزامهما بالعمل لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

باكستان والنمسا تؤكدان مجددا التزامهما بالعمل لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

بالصور

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

