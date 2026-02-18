إبراهيم عبد الجواد يشيد بـ علي ماهر بعد الفوز علي الزمالك

أشاد الإعلام إبراهيم عبد الجواد بأداء علي ماهر المدير الفني لسيراميكا بعد الفوز علي نادي الزمالك في كاس مصر.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس : علي ماهر أجمد مدير فني في مصر حالياً، وعمل ماتش استحق فيه الفوز بنتيجة أكبر، ومسيرته في منتهى النجاح.



وتأهل سيراميكا كليوباترا علي حساب الزمالك الي دور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس في دور الـ 16، ضمن منافسات كأس مصر.

وافتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 18، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى لصالح سيراميكا ، نفذها صديق أوجولا بعرضية الى داخل منطقة الجزاء وصلت الى رجب نبيل الذي مررها بالرأس نحو منتصف المنطقة حاول تشتيتها حسام عبد المجيد ولكن تدخل في مرهاه عن طريق الخطأ.

وأدرك محمد إسماعيل هدف التعادل في الدقيقة 45.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الثاني في الدقيقة 70، بعد تمريرة من فاخري لاكاي من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وصلت الى أحمد بلحاج الذي سدد كرة قوية مقوسة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.