انتهاء الجولة الثالثة من المباحثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في جنيف

أفادت وسائل إعلام روسية بانتهاء الجولة الثالثة من المباحثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في جنيف.

وأشار الإعلام الروسي إلى أنه ستُعقد جولة مباحثات جديدة بشأن أوكرانيا قريبا.

ومن جانبه ؛ وصف رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي جولة المحادثات الجديدة اليوم في جنيف بـ"الشاقة" وأنها "اتسمت بالطابع العملي"، مشيرا إلى أن جولة جديدة من المحادثات ستُعقد في القريب العاجل.

وجاءت تصريحات ميدينسكي في ختام الجلسة الثانية، والأخيرة على ما يبدو، من الجولة الثالثة للمفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا من أجل التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.

وأشار ميدينسكي إلى أن المحادثات اليوم الأربعاء استمرت لساعتين.