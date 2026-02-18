تطبق على500 ألف طالب بـ1000مدرسة|إنطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ، وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، أن إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ، يأتى استكمالا للنتائج الايجابية التى سبق وتحققت فى المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية والتى استهدفت تحسين مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدراتهم على التعبير والفهم القرائى، وتنمية المهارات الأساسية لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

وأشارت وزار ة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية يتم تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم العام بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى وبالتنسيق مع المديريات التعليمية فى المحافظات المستهدفة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق المرحلة الثالثة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية على عدد 500 ألف طالب فى 1000مدرسة فى 7 محافظات وهى جنوب سيناء ، القليوبية، الغربية، السويس، البحر الأحمر، المنوفية، والشرقية.

وتستهدف المرحلة الثالثة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية تدريب 10 آلاف معلم على أحدث أساليب التدريس لضمان تنفيذ البرنامج بكفاءة عالية.



وجدير بالذكر أن برنامج تنمية مهارات اللغة العربية يأتى فى اطار جهود الدولة لتعزيز جودة التعليم وتنمية المهارات الأساسية لدى طلاب المرحلة الابتدائية ، ويستهدف تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس.

وعلى جانب آخر ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً، أكدت خلاله أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصر قيادةً وشعبًا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.