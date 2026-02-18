نجم بنفيكا: لم أتلفظ بإهانات عنصرية تجاه فينيسيوس

رد الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، على الاتهامات التي طالته بعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا، في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت اتهامه بتوجيه إساءة عنصرية إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ووقعت الحادثة مباشرة بعد تسجيل فينيسيوس هدف التقدم لريال مدريد، في بداية الشوط الثاني، ما اضطر الحكم لإيقاف المباراة لمدة 11 دقيقة وتفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية الخاص بـ "يويفا".

والتقطت الكاميرات بريستياني وهو يغطي فمه بقميصه أثناء حديثه، وهو ما فُسر من قبل لاعبي ريال مدريد على أنه تصرف عنصري، وتصاعدت الأمور مع صيحات استهجان مستمرة تجاه فينيسيوس واندلاع شجار لفظي بينه وبين كيليان مبابي.

ونفى بريستياني، في بيان عبر حسابه على “إنستجرام” جميع الاتهامات، مؤكداً أن ما حدث كان مجرد سوء فهم وتفسير خاطئ لما سُمع داخل الملعب.

وقال: “أود أن أوضح أنني لم أتلفظ بأي إهانات عنصرية تجاه فينيسيوس جونيور، الذي للأسف أساء فهم ما يعتقد أنه سمعه”، مضيفًا أنه لم يكن عنصريًا مطلقًا طوال مسيرته الرياضية.

كما أعرب عن استيائه من التهديدات التي تلقاها من بعض لاعبي ريال مدريد، مؤكدًا رفضه القاطع لأي شكل من أشكال العنصرية.