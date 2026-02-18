قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قليل.. محاكمة إعلامي لاتهامه بسب الفنانة بدرية طلبة
بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة
هل مريض الضغط ممنوع من الصيام.. حسام موافي يوضح
ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
تراشق بالزجاجات الفارغة.. التحقيق مع سيدة وابنتها تعديا على جارتهما بإمبابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استئناف محادثات الحرب الأوكرانية في جنيف دون إحراز تقدم

مفاوضات بين الأوكران والروس
مفاوضات بين الأوكران والروس
محمد على

يستأنف المفاوضون الأوكرانيون والروس جولة ثانية من محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في جنيف اليوم الأربعاء، على الرغم من أن أياً من الجانبين لم يشر إلى أنه أقرب إلى إنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتُعد هذه المحادثات أحدث محاولة دبلوماسية لوقف القتال الذي أودى بحياة مئات الآلاف، وأجبر الملايين على الفرار، ودمر جزءاً كبيراً من شرق وجنوب أوكرانيا.

سعت الولايات المتحدة جاهدة لإنهاء الحرب التي استمرت قرابة أربع سنوات، لكنها فشلت في التوسط للتوصل إلى حل وسط بين موسكو وكييف بشأن القضية الرئيسية المتعلقة بالأراضي.

فشلت جولتان سابقتان من المفاوضات بين الجانبين في أبو ظبي في تحقيق أي اختراق.

وقال مصدر مقرب من الوفد الروسي إن المحادثات الأخيرة "كانت متوترة".

ذكر المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "استمرت المناقشات ست ساعات".

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي إنه مستعد "للتحرك بسرعة نحو اتفاق جدير بإنهاء الحرب"، لكنه شكك في جدية روسيا بشأن السلام.

وأضاف: "ماذا يريدون؟" متهماً إياهم بإعطاء الأولوية للضربات الصاروخية على "الدبلوماسية الحقيقية".

شنت روسيا عملية عسكرية شاملة على أوكرانيا في فبراير 2022، فيما أدى الصراع الذي تلا ذلك إلى موجة عارمة من الدمار خلّفت مدنًا بأكملها في حالة خراب.

تضاءلت الآمال في تحقيق اختراق في محادثات جنيف، حيث أعاد الكرملين تعيين فلاديمير ميدينسكي، وزير الثقافة السابق والقيادي المتشدد، كمفاوض رئيسي.

كان وزير الأمن القومي الأوكراني رستم أوميروف يقود جانب كييف وقال إن المفاوضات ستستمر يوم الأربعاء.

وشكر واشنطن على وساطتها وقال إنه أبلغ الحلفاء الأوروبيين بنتائج الجولة الأولى من المحادثات، والتي قال إنها ركزت على "القضايا العملية وآليات الحلول الممكنة" للصراع.

وكتب على تطبيق تيليجرام: "لقد اختتمت اجتماعاً منفصلاً مع ممثلين عن الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين - فرنسا وبريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وسويسرا".

تابع "ناقشنا نتائج جولة المفاوضات التي جرت اليوم، وقمنا بتوحيد نهجنا بشأن الخطوات اللاحقة."

صرح زيلينسكي مراراً وتكراراً بأن بلاده مطالبة بتقديم تنازلات غير متناسبة مقارنة بروسيا.

مارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطاً على أوكرانيا يوم الاثنين للتوصل إلى اتفاق، قائلاً إنه "من الأفضل لهم أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات بسرعة".

قال زيلينسكي لموقع أكسيوس يوم الثلاثاء إنه "ليس من العدل" أن يستمر ترامب في دعوة أوكرانيا للتوسط في صفقة، مضيفًا أن السلام الدائم لن يتحقق إذا تم منح "النصر" لروسيا.

قال زيلينسكي: "آمل أن يكون الأمر مجرد تكتيكاته وليس قراره".

لا تزال الآمال في تحقيق انفراجة ضئيلة.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد صرح للصحفيين بأنه لا ينبغي توقع أي أخبار مهمة من اليوم الأول للمحادثات.

"يتجاهل جهود السلام"
حتى قبل بدء المحادثات، اتهمت أوكرانيا روسيا بتقويض جهود السلام من خلال إطلاق 29 صاروخاً و396 طائرة مسيرة في هجمات ليلية وحتى يوم الثلاثاء، والتي قالت السلطات إنها أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف في جنوب أوكرانيا.

في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن روسيا أطلقت 28 صاروخاً و109 قنابل جوية موجهة على أراضيها منذ بداية اليوم.

المفاوضون الأوكرانيون محادثات السلام الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أوروبا الحرب العالمية الثانية الدبلوماسية الحقيقية روسيا الحلفاء الأوروبيين وبريطانيا ألمانيا وإيطاليا وسويسرا زيلينسكي ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

ترشيحاتنا

الصيام

الأزهر يوضح حكم الصيام عند السفر بين دولتين مختلفتين في بداية رمضان

ثالث أيام أسبوع الدعوة الإسلامية الـ17

تفاصيل ثالث أيام أسبوع الدعوة الإسلامية الـ17 لـ البحوث الإسلامية بجامعة الأقصر

توزيع 100 ألف كرتونة غذائية

الأوقاف: توزيع 100 ألف كرتونة غذائية بمناسبة شهر رمضان بجميع محافظات

بالصور

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد