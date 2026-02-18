استئناف محادثات الحرب الأوكرانية في جنيف دون إحراز تقدم

يستأنف المفاوضون الأوكرانيون والروس جولة ثانية من محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في جنيف اليوم الأربعاء، على الرغم من أن أياً من الجانبين لم يشر إلى أنه أقرب إلى إنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتُعد هذه المحادثات أحدث محاولة دبلوماسية لوقف القتال الذي أودى بحياة مئات الآلاف، وأجبر الملايين على الفرار، ودمر جزءاً كبيراً من شرق وجنوب أوكرانيا.

سعت الولايات المتحدة جاهدة لإنهاء الحرب التي استمرت قرابة أربع سنوات، لكنها فشلت في التوسط للتوصل إلى حل وسط بين موسكو وكييف بشأن القضية الرئيسية المتعلقة بالأراضي.

فشلت جولتان سابقتان من المفاوضات بين الجانبين في أبو ظبي في تحقيق أي اختراق.

وقال مصدر مقرب من الوفد الروسي إن المحادثات الأخيرة "كانت متوترة".

ذكر المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "استمرت المناقشات ست ساعات".

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي إنه مستعد "للتحرك بسرعة نحو اتفاق جدير بإنهاء الحرب"، لكنه شكك في جدية روسيا بشأن السلام.

وأضاف: "ماذا يريدون؟" متهماً إياهم بإعطاء الأولوية للضربات الصاروخية على "الدبلوماسية الحقيقية".

شنت روسيا عملية عسكرية شاملة على أوكرانيا في فبراير 2022، فيما أدى الصراع الذي تلا ذلك إلى موجة عارمة من الدمار خلّفت مدنًا بأكملها في حالة خراب.

تضاءلت الآمال في تحقيق اختراق في محادثات جنيف، حيث أعاد الكرملين تعيين فلاديمير ميدينسكي، وزير الثقافة السابق والقيادي المتشدد، كمفاوض رئيسي.

كان وزير الأمن القومي الأوكراني رستم أوميروف يقود جانب كييف وقال إن المفاوضات ستستمر يوم الأربعاء.

وشكر واشنطن على وساطتها وقال إنه أبلغ الحلفاء الأوروبيين بنتائج الجولة الأولى من المحادثات، والتي قال إنها ركزت على "القضايا العملية وآليات الحلول الممكنة" للصراع.

وكتب على تطبيق تيليجرام: "لقد اختتمت اجتماعاً منفصلاً مع ممثلين عن الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين - فرنسا وبريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وسويسرا".

تابع "ناقشنا نتائج جولة المفاوضات التي جرت اليوم، وقمنا بتوحيد نهجنا بشأن الخطوات اللاحقة."

صرح زيلينسكي مراراً وتكراراً بأن بلاده مطالبة بتقديم تنازلات غير متناسبة مقارنة بروسيا.

مارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطاً على أوكرانيا يوم الاثنين للتوصل إلى اتفاق، قائلاً إنه "من الأفضل لهم أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات بسرعة".

قال زيلينسكي لموقع أكسيوس يوم الثلاثاء إنه "ليس من العدل" أن يستمر ترامب في دعوة أوكرانيا للتوسط في صفقة، مضيفًا أن السلام الدائم لن يتحقق إذا تم منح "النصر" لروسيا.

قال زيلينسكي: "آمل أن يكون الأمر مجرد تكتيكاته وليس قراره".

لا تزال الآمال في تحقيق انفراجة ضئيلة.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد صرح للصحفيين بأنه لا ينبغي توقع أي أخبار مهمة من اليوم الأول للمحادثات.

"يتجاهل جهود السلام"

حتى قبل بدء المحادثات، اتهمت أوكرانيا روسيا بتقويض جهود السلام من خلال إطلاق 29 صاروخاً و396 طائرة مسيرة في هجمات ليلية وحتى يوم الثلاثاء، والتي قالت السلطات إنها أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف في جنوب أوكرانيا.

في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن روسيا أطلقت 28 صاروخاً و109 قنابل جوية موجهة على أراضيها منذ بداية اليوم.