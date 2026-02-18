«ويتكوف»: ترامب حقق تقدمًا ملموسًا في التقريب بين روسيا وأوكرانيا

أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على استمرار العمل للتوصل لاتفاق.

وقال المبعوث الأمريكي إنه فخور بالعمل تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب لوقف الصراع في أوكرانيا، مؤكدًا تحقيق تقدم ملموس في التقريب بين روسيا وأوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، أعرب عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، مشيرًا الى أنه طالب من فريقه الترتيب لذلك .

وأضاف زيلينسكي - في تصريحات أوردتها قناة "القاهرة" الاخبارية أمس الثلاثاء - إن أفضل طريقة لتحقيق اختراق في ملف الأراضي هي أن ألتقي بوتين وجها لوجه.

وأشار إلى أن الشعب الأوكراني سيرفض اتفاق سلام يتضمن انسحابًا أحاديًا من منطقة دونباس وتسليمها إلى روسيا .

ولفت «زيلينسكي» إلى أنه ليس من العدل أن يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دعوة أوكرانيا علنًا وليس روسيا للتنازل من أجل السلام .

وأعرب عن أمله في أن يكون حديث الرئيس ترامب عن تحميله مسئولية تقديم تنازلات مجرد تكتيك منه وليس قرارًا .