وزيرة خارجية النمسا : الحرب فى أوكرانيا يجب أن تنتهي بحل يضمن سلاماً دائماً

أكدت وزيرة الخارجية النمساوية بيات ماينل-رايزينجر أن أربع سنوات من الحرب في أوكرانيا أودت بحياة عشرات الآلاف وأجبرت الملايين على النزوح، وزعزعت النظام الأمني الأوروبي.

وقالت الوزيرة فى تصريحات لها اليوم /الثلاثاء/- عقب العودة من مؤتمر ميونيخ للأمن وبمناسبة الذكرى الرابعة للحرب فى أوكرانيا – أنه يجب أن تنتهي هذه الحرب بحل يضمن سلاماً دائماً ويتعين على أوروبا المشاركة الفعالة في مفاوضات السلام.

وأضافت أن ذلك يتطلب فريقاً تفاوضياً من الاتحاد الأوروبي، يحظى بتفويض من جميع الدول الأعضاء، ويمثل المصالح الأوروبية، وبالتالي النمساوية أيضاً وإذا لم تتحدث أوروبا بصوت واحد فإننا سنبقى رهينة لقرارات الآخرين وهذا أمر غير مقبول بالنظر إلى تداعياته الأمنية.

وذكرت الوزيرة أنه لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في أوكرانيا، بات دعم المجتمع الدولي أكثر أهمية من أي وقت مضى إلى جانب وحدة الاتحاد الأوروبي.

ولفتت الوزيرة الى أن قوة أوروبا تستند أيضاً إلى قوتها الاقتصادية ومن الشروط الأساسية لذلك تنويع سلاسل التوريد والعلاقات التجارية ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى شراكات استراتيجية، على سبيل المثال مع الصين والهند.

يشار الى أن مؤتمر ميونخ الأمني الثاني والستين عُقد في الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2026.

واستغلت وزيرة الخارجية مينل-رايزينجر المؤتمر للترويج لترشيح النمسا لمقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027/2028.