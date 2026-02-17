قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 2.. إياد نصار يحاول الخروج من غزة لرؤية أولاده
نجيب ساويرس: وجع الخذلان أقسى من خسارة الملايين.. والناكر للجميل لا أعاتبه بل أنساه
بتوجيهات وزير العمل.. صرف إعانات عاجلة لضحايا حادث بورسعيد ومتابعة مستمرة للمصابين
سعر ياميش رمضان 2026 اليوم في المجمعات وأهلا رمضان
مسلسل على قد الحب الحلقة 2.. نيللى كريم تقدم بلاغا ضد شريف سلامة
من نص لصوت في ثوان.. جوجل تمنح Gemini القدرة على توليد الموسيقى
مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»
أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة
منال عوض تنعى ضحايا حادث تصادم جنوب بورسعيد وتتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
رياضة

أوسكار رويز يقود تدريبًا عمليًا لـ20 حكمًا بمركز المنتخبات الوطنية

أوسكار رويز
أوسكار رويز
حسام الحارتي

قاد الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تدريبًا عمليًا مكثفًا، اليوم، الثلاثاء لعدد 20 حكمًا ومساعدًا، على ملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار خطة اللجنة لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، استعداداً للمباريات المقبلة فى المنافسات المحلية.

ويأتي هذا المعسكر ضمن برنامج التدريب العملي، الذي اعتمدته لجنة الحكام مؤخرًا، والذي يركز على محاكاة المواقف التحكيمية داخل أرض الملعب، وشرح الحالات الجدلية على الطبيعة، بما يسهم في توحيد معايير اتخاذ القرار وتقليل نسب الأخطاء خلال المباريات الرسمية.

وشهد المران تقسيم الحكام إلى مجموعات عمل، حيث تم تنفيذ تدريبات خاصة بتمركز الحكم داخل منطقة الجزاء، وآلية التعاون بين الحكم والمساعدين في حالات التسلل والالتحامات، إضافة إلى تدريبات بدنية تعتمد على السرعات القصيرة والتحرك لمواكبة اللعب السريع.

ويعد برنامج التدريب العملي، الذي تنفذه اللجنة امتدادًا لسلسلة من المعسكرات الفنية، التي تستهدف إعداد كوادر تحكيمية ورفع كفاءتهم الفنية والبدنية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء التحكيمي خلال الفترة المقبلة.

اتحاد الكرة اوسكار فيفا الحكام التحكيم اوسكار رويز

