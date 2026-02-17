أوسكار رويز يقود تدريبًا عمليًا لـ20 حكمًا بمركز المنتخبات الوطنية

قاد الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تدريبًا عمليًا مكثفًا، اليوم، الثلاثاء لعدد 20 حكمًا ومساعدًا، على ملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار خطة اللجنة لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، استعداداً للمباريات المقبلة فى المنافسات المحلية.

ويأتي هذا المعسكر ضمن برنامج التدريب العملي، الذي اعتمدته لجنة الحكام مؤخرًا، والذي يركز على محاكاة المواقف التحكيمية داخل أرض الملعب، وشرح الحالات الجدلية على الطبيعة، بما يسهم في توحيد معايير اتخاذ القرار وتقليل نسب الأخطاء خلال المباريات الرسمية.

وشهد المران تقسيم الحكام إلى مجموعات عمل، حيث تم تنفيذ تدريبات خاصة بتمركز الحكم داخل منطقة الجزاء، وآلية التعاون بين الحكم والمساعدين في حالات التسلل والالتحامات، إضافة إلى تدريبات بدنية تعتمد على السرعات القصيرة والتحرك لمواكبة اللعب السريع.

ويعد برنامج التدريب العملي، الذي تنفذه اللجنة امتدادًا لسلسلة من المعسكرات الفنية، التي تستهدف إعداد كوادر تحكيمية ورفع كفاءتهم الفنية والبدنية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء التحكيمي خلال الفترة المقبلة.