بدء تطبيق مواعيد الدراسة في رمضان بجميع المدارس .. غداً

أعلنت المدارس بدء تطبيق مواعيد الدراسة في رمضان المعلنة من المديريات والإدارات التعليمية ابتداءا من غد الخميس الموافق غرة شهر رمضان الكريم .

مواعيد المدارس في رمضان 2026

جدير بالذكر أن مواعيد المدارس في رمضان 2026 .. تم الإعلان عنها رسميا في عدد من المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم ، وذلك لحسم الجدل المثار بين أولياء الأمور على وسائل التواصل الإجتماعي بهذا الشأن .

من جانبه لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات رسمية تخص مواعيد المدارس في رمضان 2026 وتلزم المدارس بمواعيد موحدة للحضور والانصراف.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تترك قرار تحديد مواعيد المدارس في رمضان 2026 للمديريات والإدارات التعليمية.

وأضاف المصدر : أن المدارس تتولى مسئولية إبلاغ الطلاب بالتعليمات الصادرة من المديريات التعليمية بشأن مواعيد المدارس في رمضان 2026 (مواعيد الحضور والانصراف خلال شهر رمضان 2026 ) قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي .

وشدد المصدر على أن مواعيد المدارس في رمضان 2026 لطلاب المدارس لن تختلف كثيرا عن مواعيد الأيام العادية ، و لن تؤثر على انتظام العملية التعليمية بالمدارس.

وبدأت المدارس استعداداتها لإدخال الأجواء الرمضانية استعدادا لإستقبال شهر رمضان الكريم الذي نستقبله خلال ساعات .

ففي مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم ، تم تعزيز القيم الدينية والأخلاقية لدى الطلاب، بتنفيذ عدداً من الفاعليات احتفالًا بقرب حلول شهر رمضان المبارك ، شملت هذه الفعاليات : الإذاعة المدرسية، كلمات توعوية، مسابقات ثقافية دينية، وأنشطة فنية لتزيين المدرسة، وسط أجواء من البهجة والتفاعل الإيجابي من الطلاب.

وفي مدرسة المهندس شريف اسماعيل الابتدائية ببولاق ، احتفل الطلاب بقرب حلول شهر رمضان بتعليق الزينة وحمل الفوانيس مع المعلمين وسط أجواء من البهجة ، بشكل رسخ روح الجماعة والتعاون بين الطلاب والمعلمين.

كما احتفلت مدرسة الدعوة الإسلامية الخاصة بالفشن التابعة لمجموعة مدارس ٣٠ يونيو ، بقرب حلول شهر رمضان الكريم من خلال السماح للطلاب بتوزيع الحلوى وحمل الفوانيس