بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة
هل مريض الضغط ممنوع من الصيام.. حسام موافي يوضح
ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
تراشق بالزجاجات الفارغة.. التحقيق مع سيدة وابنتها تعديا على جارتهما بإمبابة
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة شهر رمضان
وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح
البهى عمرو

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن دفعة جديدة من المواطنين الفلسطينيين العائدين من مصر وصلت إلى قطاع غزة، بعد استكمال رحلة علاجهم في عدد من المستشفيات المصرية.

وأوضح المطعني خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي عهدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحافلات التي تقل العائدين تمركزت عقب دخولها من البوابة المصرية للمعبر، حيث باشرت فرق من المتطوعين تقديم الدعم والمساعدة، خاصة في نقل الأمتعة وتيسير إجراءات الدخول عبر صالة السفر الملحقة بالمعبر.

وأشار إلى أن إجراءات إنهاء المعاملات، بالتنسيق مع إدارة الجوازات داخل صالة السفر، تستغرق بضع دقائق فقط، في إطار تنظيم عملية العبور وضمان انسيابها.

وبيّن أن العائدين يضمون نساءً وأطفالًا ورجالًا تلقوا الرعاية الصحية في مصر خلال الفترة الماضية، سواء من الحالات الحرجة أو المرضى المزمنين أو المصابين بإصابات بالغة، لافتا إلى أن مدينة العريش شكّلت نقطة الارتكاز الأساسية لتقديم الخدمات الطبية، باعتبارها خط الدفاع الأول في استقبال الحالات القادمة من غزة، عبر منظومة صحية متكاملة شملت مستشفيات حكومية وخاصة.

الفلسطينيين غزة معبر رفح قطاع غزة

