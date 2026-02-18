وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه فيما يتعلق بحماية نهر النيل والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه، وكذا على أراضي طرح النهر، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات في ظل أهمية نهر النيل شريان الحياة والتنمية للمصريين.

كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرًا من رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه المهندس حسام طاهر يتضمن موقف أعمال إزالة التعديات على نهر النيل الرئيسي وفرع رشيد بنطاق محافظة الجيزة ضمن "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه".

وأشار التقرير إلى تنفيذ 39 حالة إزالة لأساسات خرسانية لمبان مخالفة بقرية القطا بمحافظة الجيزة بمساحة 2773 مترا مربعا، كما تتواصل أعمال إزالة التعديات على أراضي طرح النهر بمنطقتي منيل شيحة وأبوالنمرس بمحافظة الجيزة، حيث تم حتى الآن إزالة 32 حالة تعد، وذلك بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بقطاع شبرا حلوان، والأجهزة الأمنية المعنية، ومحافظة الجيزة.

يذكر أنه سبق تنفيذ أعمال إزالة لحالات البناء المخالف بفرع رشيد، والتي وصلت إلى 339 حالة، والتي كان من أبرزها إزالة الطريق المخالف وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود بمحافظة المنوفية.

ويهدف "مشروع ضبط النيل" لاستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.