درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026| فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب وروان أبو العينين، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 18 فبراير 2026.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026

العظمى

القاهرة 22

الإسكندرية 21

شرم الشيخ 26

مطروح 19

أسوان 28

حالة الطقس في الدول العربية

الرياض 29

أبو ظبي 28

القدس 18

تونس 20

الخرطوم 37

عواصم العالم

أنقرة 12

روما 16

لندن 07

أثينا 12

موسكو 11-

فرص الأمطار والتقلبات الجوية:

من المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض الأماكن، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وبنسبة حدوث تقارب 30% تقريباً. قد تشمل الأمطار أيضاً مناطق من حلايب وشلاتين.

نشاط الرياح والأتربة:

نشاط الرياح قد يكون مثيراً للرمال والأتربة على بعض المناطق مثل السواحل الشمالية الغربية، شمال وجنوب الصعيد، البحر الأحمر، المناطق المكشوفة من الوجه البحري، مدن القناة، والقاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة.

اضطراب في الملاحة البحرية:



تشهد بعض سواحل مصر اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، خاصة في مناطق مثل السلوم، مطروح، الإسكندرية، وكفر الشيخ، حيث يتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 40-60 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 متر.