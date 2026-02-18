درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026| فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب وروان أبو العينين، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 18 فبراير 2026.
حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026
العظمى
القاهرة 22
الإسكندرية 21
شرم الشيخ 26
مطروح 19
أسوان 28
حالة الطقس في الدول العربية
الرياض 29
أبو ظبي 28
القدس 18
تونس 20
الخرطوم 37
عواصم العالم
أنقرة 12
روما 16
لندن 07
أثينا 12
موسكو 11-
فرص الأمطار والتقلبات الجوية:
من المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض الأماكن، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وبنسبة حدوث تقارب 30% تقريباً. قد تشمل الأمطار أيضاً مناطق من حلايب وشلاتين.
نشاط الرياح والأتربة:
نشاط الرياح قد يكون مثيراً للرمال والأتربة على بعض المناطق مثل السواحل الشمالية الغربية، شمال وجنوب الصعيد، البحر الأحمر، المناطق المكشوفة من الوجه البحري، مدن القناة، والقاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة.
اضطراب في الملاحة البحرية:
تشهد بعض سواحل مصر اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، خاصة في مناطق مثل السلوم، مطروح، الإسكندرية، وكفر الشيخ، حيث يتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 40-60 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 متر.