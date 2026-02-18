قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد الإبيارى يتهم صناع المسلسل الإذاعي الفهلوي بالسرقة: ابدعوا بعيد عني
وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة
محافظات

محافظ أسيوط: نحرص على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الجادة

محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمات المستثمرين
محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمات المستثمرين
إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين بفرع الهيئة العامة للاستثمار بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول آليات العمل داخل المركز، والخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين، والإجراءات المنظمة لاستخراج التراخيص والموافقات اللازمة، لاسيما في ظل تواجد ممثلي الجهات المعنية كافة تحت مظلة واحدة، ومن بينها هيئة التنمية الصناعية، والسجل التجاري، ومصلحتا الضرائب العامة والقيمة المضافة، ومصلحة الشهر العقاري، والتأمينات الاجتماعية، والغرفة التجارية، ونقابة المحامين، بما يختصر الوقت وييسر دورة العمل.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة التعامل مع المستثمرين بروح إيجابية وشراكة حقيقية، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والحوكمة، مشددًا على أن الدولة تولي أهمية قصوى لملف الاستثمار كونه أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ووجه بتبسيط الإجراءات وتقليل زمن إنجاز المعاملات، والعمل على حل أية معوقات قد تواجه المستثمرين بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم تنافسية المحافظة على خريطة الاستثمار.

كما شدد على حرص المحافظة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الجادة، من خلال تقديم الدعم الفني والإداري اللازم وفق الإمكانات المتاحة، بما يعزز من قدرة أسيوط على جذب مزيد من المشروعات التنموية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن مركز خدمات المستثمرين يمثل نافذة متكاملة لتيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا مستمرًا في منظومة العمل داخل المركز، بما يحقق نقلة نوعية في جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتمتع بها المحافظة.

محافظ أسيوط أسيوط مركز خدمات المستثمرين الهيئة العامة للاستثمار التنمية المستدامة إدارة خدمة المستثمرين استخراج التراخيص هيئة التنمية الصناعية مصلحة الشهر العقاري التأمينات الاجتماعية الغرفة التجارية

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

غزة جوع وإبادة

دعما لغزة.. الأردن ينظم أول وأكبر سحور في مواصي خان يونس

جيش الإحتلال

قرار عاجل من جيش الاحتلال بخص سكان الضفة الغربية

باكستان والنمسا تؤكدان مجددا التزامهما بالعمل لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

باكستان والنمسا تؤكدان مجددا التزامهما بالعمل لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

بالصور

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

