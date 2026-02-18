محافظ أسيوط: نحرص على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الجادة

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين بفرع الهيئة العامة للاستثمار بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول آليات العمل داخل المركز، والخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين، والإجراءات المنظمة لاستخراج التراخيص والموافقات اللازمة، لاسيما في ظل تواجد ممثلي الجهات المعنية كافة تحت مظلة واحدة، ومن بينها هيئة التنمية الصناعية، والسجل التجاري، ومصلحتا الضرائب العامة والقيمة المضافة، ومصلحة الشهر العقاري، والتأمينات الاجتماعية، والغرفة التجارية، ونقابة المحامين، بما يختصر الوقت وييسر دورة العمل.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة التعامل مع المستثمرين بروح إيجابية وشراكة حقيقية، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والحوكمة، مشددًا على أن الدولة تولي أهمية قصوى لملف الاستثمار كونه أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ووجه بتبسيط الإجراءات وتقليل زمن إنجاز المعاملات، والعمل على حل أية معوقات قد تواجه المستثمرين بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم تنافسية المحافظة على خريطة الاستثمار.

كما شدد على حرص المحافظة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الجادة، من خلال تقديم الدعم الفني والإداري اللازم وفق الإمكانات المتاحة، بما يعزز من قدرة أسيوط على جذب مزيد من المشروعات التنموية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن مركز خدمات المستثمرين يمثل نافذة متكاملة لتيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا مستمرًا في منظومة العمل داخل المركز، بما يحقق نقلة نوعية في جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتمتع بها المحافظة.