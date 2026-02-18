قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ ويتابع تطورات حملات إزالة التعديات

محافظ أسيوط يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام ويتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ28 لإزالة التعديات
إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ، بما يضمن حماية الأرواح وصون الممتلكات العامة والخاصة، وذلك ضمن جولاته الدورية لمتابعة إدارات الديوان العام وتقييم الإمكانات المتاحة ودرجة الاستعداد لمواجهة التحديات، يرافقه الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، ومحمد حسين مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العام بالديوان العام.

وخلال تفقده للمركز، اطمأن المحافظ على انتظام سير العمل، واستمع إلى عرض تفصيلي حول التقنيات الحديثة التي تعتمد عليها الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وآليات التنسيق الفوري بين الجهات التنفيذية المعنية، بما يحقق سرعة الاستجابة للحوادث والأزمات. كما تابع شرحًا حول خطط الطوارئ المفعلة حاليًا، وأحدث نظم إدارة الأزمات المعتمدة داخل المركز.

وحرص المحافظ على التأكد من تمركز فرق العمل وانتشارها الميداني، ومتابعة منظومة الربط المباشر بين مركز السيطرة وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بما يضمن تدفق المعلومات لحظيًا وسرعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

كما تابع آلية تسجيل البلاغات الواردة وكيفية التعامل الفوري معها، واطلع على منظومة الفيديو كونفرانس، وشبكة كاميرات المراقبة المنتشرة بالميادين الحيوية، والبرنامج الوطني للطوارئ، إلى جانب خرائط المخاطر والمناطق الحيوية التي تشمل نقاط الإسعاف والمستشفيات ومواقع الحماية المدنية وغيرها من المنشآت المهمة فضلا عن منظومة الحماية من أخطار السيول، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الرقمية ورفع كفاءة نظم الرصد المبكر، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة والتعامل السريع مع أي مستجدات.

ومن داخل مركز السيطرة، تابع المحافظ الحالة العامة للشوارع عبر شاشات العرض، كما اطمأن على سير تنفيذ حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تنفذ خلال الفترة من 7 حتى 27 فبراير الجاري وشدد على استمرار الجهود في التصدي لكافة أشكال التعدي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين دون تهاون.

وأكد اللواء محمد علوان أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يمثل أحد أبرز أدوات الإدارة الحديثة، لعمله المتكامل مع غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، عبر منظومة رصد واتصال متطورة تتيح المتابعة الدقيقة لحظة بلحظة، وتوفر رؤية شاملة تدعم متخذ القرار، وتسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الانضباط في الشارع الأسيوطي.

أسيوط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حالات الطوارئ غرفة العمليات أخطار السيول الموجة الـ28 لإزالة التعديات

