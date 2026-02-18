نجحت القوات المسلحة الروسية في إحكام السيطرة على بلدة خاركوفا بمقاطعة سومي بجانب تحرير بلدة كرينيتشنويه بمقاطعة زابوروجيه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 210 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت توغلها في أعماق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 345 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتابعت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 140 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 145 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما تضرر مستودع وقود ومرافق طاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية بحسب ماذكر البيان الروسي .

وأمضت الدفاع الروسية قائلة: وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 340 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وختمت الدفاع الروسية بيانها قائلة : وحدات مجموعة قوات "دنيبر" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 55 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية.