هل المرض عُذر شرعي يُبيح جمع الصلاة؟ .. عالم أزهري يُجيب

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بـ الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك يقول السائل: إني مريض مرضًا شديدًا ومستمرًا، فهل يجوز لي الجمع بين الصلاتين بسبب مرضي؟

وأجاب د. عطية لاشين موضحًا أن الشريعة الإسلامية راعت أحوال المرضى، مستشهدًا بقول الله تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج)، كما استدل بما ورد في السنة النبوية أن العبد إذا مرض كتب الله له أجر ما كان يعمله وهو صحيح مقيم.

وأضاف عضو لجنة الفتوى أن نعم الله على الإنسان كثيرة، وأعظمها نعمة الصحة والعافية التي يجب على الإنسان أن يشكر الله عليها، مشيرًا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ). كما أكد أن المرض من أسباب التيسير ورفع المشقة، وهو ما دل عليه قول الله تعالى في رفع الحرج عن المرضى.

وأوضح أن الإنسان سيسأل عن صحته وشبابه فيما استخدمهما، هل كان ذلك في طاعة الله وخدمة الناس أم في معصيته، مستشهدًا بما ورد في السنة أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أمور منها عمره وشبابه فيما أفناه.

وأشار إلى أن الرأي الراجح عند عدد من الفقهاء هو جواز الجمع بين الصلاتين للمريض، وهو ما ذهب إليه الإمام مالك وعطاء والحنابلة، مستدلين بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية أخرى من غير خوف ولا سفر، ما يدل على وجود عذر معتبر يبيح الجمع، ومن ذلك المرض.

كما استدل بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش عندما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما بغسل واحد، والاستحاضة نوع من المرض.

وأكد أن ليس كل مرض يبيح الجمع بين الصلوات، وإنما المرض الذي يسبب مشقة واضحة أو ضعفًا عند أداء كل صلاة في وقتها، مشيرًا إلى أنه يجوز الجمع للمستحاضة ولمن يعاني من سلس البول ومن كان في حكمهم ممن يسبب لهم المرض مشقة إذا التزموا بأداء كل صلاة في وقتها دون جمع.