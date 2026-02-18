وزارة الثقافة اليونانية تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة للأدب والترجمة لعام 2025

قال عبد الستار بركات، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أثينا، إن الصحف اليونانية تناولت اليوم إعلان وزارة الثقافة اليونانية نتائج جوائز الدولة للأدب والترجمة الأدبية وكتب الأطفال لعام 2025، والتي خُصصت للأعمال الصادرة خلال عام 2024، في خطوة تعكس استمرار دعم الدولة للإنتاج الثقافي وتعزيز حضور الأدب اليوناني محليًا ودوليًا.

وأوضح بركات، خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلاميتان رشا عماد وشيرين غسان، أن الجوائز شملت مختلف الأجناس الأدبية، حيث جرى تكريم أعمال روائية وقصصية وشعرية، إلى جانب إصدارات في مجالات المقال والنقد والتاريخ وأدب الرحلات، كما مُنحت جائزة خاصة لعمل أدبي أسهم في فتح نقاش واسع حول قضايا اجتماعية حساسة، فضلًا عن منح جوائز تقديرية لمجلات أكاديمية بارزة ساهمت في نشر الدراسات اليونانية الحديثة على المستوى الدولي.

وفي مجال الترجمة الأدبية، أشار إلى تكريم أعمال نقلت نصوصًا أدبية عالمية إلى اللغة اليونانية، إلى جانب جهود تحديث الأدب اليوناني القديم بلغة معاصرة، وكذلك ترجمة أعمال يونانية إلى لغات أجنبية، بما يعزز انتشار الأدب اليوناني خارج البلاد.

كما شملت الجوائز أدب الأطفال والكتب المصورة وكتب المعرفة الموجهة للصغار، تأكيدًا على أهمية تنمية القراءة لدى الأجيال الجديدة ودعم الإبداع في هذا المجال الحيوي.