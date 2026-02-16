وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرتها اليونانية تعزيز التعاون الثقافي المشترك بين مصر واليونان

عقدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اجتماعًا موسعًا مع لينا مندوني، وزيرة الثقافة بجمهورية اليونان، والوفد المرافق لها، وذلك ضمن زيارتها الرسمية الحالية إلى جمهورية مصر العربية.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الثقافة اليونانية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والتراثية.

في مستهل الاجتماع، أعربت الدكتورة جيهان زكي عن بالغ سعادتها بأن يكون أول لقاء رسمي لها بعد تولي مهام وزارة الثقافة مع الجانب اليوناني، مؤكدة عمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع بين البلدين على ضفاف البحر المتوسط، الذي يمثل جسرًا للتواصل الإنساني والثقافي، ويربط بين حضارتين عريقتين وتاريخ ممتد وتراث مشترك راسخ يعكس وحدة القيم والإبداع بين الشعبين.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أهمية تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين البلدين وتنفيذ الأنشطة المتفق عليها بين الجانبين في إطار البروتوكول، واستعرضت رؤية وزارة الثقافة في التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي من خلال ميثاق المتوسط، الذي يمثل إطارًا إقليميًا للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في مجالات التراث الثقافي غير المادي، والفنون التشكيلية، والسينما، والمسرح، بما يسهم في دعم الحوار الثقافي وتعزيز الحضور الدولي للإبداع المصري واليوناني.

من جانبها، أعربت لينا مندوني عن سعادتها بوجودها في مصر ولقاء وزيرة الثقافة المصرية، مؤكدة تقديرها للمكانة الحضارية والثقافية لمصر، وحرص بلادها على تطوير الشراكة الثقافية مع الجانب المصري.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من محاور التعاون المستقبلية، من بينها الشراكة في تسجيل عناصر من التراث الثقافي غير المادي المشترك، ودراسة إطلاق أوبرا حديثة بمشاركة فنانين وعازفين من البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات وإقامة ورش تدريبية، وتبادل الخبراء، واستثمار تلك المعارف في تنظيم معارض ومشروعات ثقافية مشتركة.

كما تناول الجانبان سبل التعاون في مجالات الترجمة والترجمة العكسية، وتوثيق تراث الشاعر اليوناني الكبير قسطنطين كفافيس، إلى جانب بحث تنظيم أسبوع ثقافي مصري–يوناني للتعريف بالمشترك الحضاري والثقافي والفني بين البلدين.

وعقب الاجتماع، قامت الوزيرتان بتبادل الهدايا التذكارية، تعبيرًا عن عمق العلاقات الثقافية بين مصر واليونان.

شهد اللقاء من جانب وزارة الثقافة المصرية كل من: عمرو بسيوني الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، وعمر سليم مستشار الوزيرة لشؤون العلاقات الثقافية الخارجية، ونهلة إمام مستشار الوزيرة لشؤون التراث الثقافي، وأحمد عبيد مستشار الوزير لشؤون الاستثمار، وأحمد سعودي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورضوى هاشم المستشار الإعلامي للوزارة.

كما حضر من الجانب اليوناني نيكولاوس باباجورجيو سفير جمهورية اليونان لدى القاهرة، وآنا باناجيوتاريا المستشارة السياسية بوزارة الثقافة، وأوليمبيا فيكاتو المدير العام للآثار والتراث الثقافي، وفاسيليوس زيروس المستشار الدبلوماسي، وإيريني ستايكوبولو مسؤولة الإعلام، وأثناسيوس ليوسيس مستشار أول ونائب رئيس البعثة بسفارة اليونان بالقاهرة، وإيوانيس ميلاخرينوديس ملحق بالسفارة.