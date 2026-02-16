قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد واقعة زينة.. نقابة الأشراف تحسم الجدل حول ضوابط منح شهادات النسب
طلب من راكب دفع الأجرة بعملة أجنبية.. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير بالبحر الأحمر
75 نسخة فقط.. بورشه 911 كاريرا كابريوليه في إصدار محدود
يبدو غامضا.. مارك فينو: ترامب يتوقع قبول إيران بكل شروطه بشأن الملف النووي
الطقس الآن| أتربة عالقة وأجواء مغبرة على القاهرة
تصل لـ عام ونصف في بريطانيا.. أحمد موسى: قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يوما
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحقيقات وملفات

وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرتها اليونانية تعزيز التعاون الثقافي المشترك بين مصر واليونان

جمال عاشور

عقدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اجتماعًا موسعًا مع لينا مندوني، وزيرة الثقافة بجمهورية اليونان، والوفد المرافق لها، وذلك ضمن زيارتها الرسمية الحالية إلى جمهورية مصر العربية.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الثقافة اليونانية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والتراثية.

في مستهل الاجتماع، أعربت الدكتورة جيهان زكي عن بالغ سعادتها بأن يكون أول لقاء رسمي لها بعد تولي مهام وزارة الثقافة مع الجانب اليوناني، مؤكدة عمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع بين البلدين على ضفاف البحر المتوسط، الذي يمثل جسرًا للتواصل الإنساني والثقافي، ويربط بين حضارتين عريقتين وتاريخ ممتد وتراث مشترك راسخ يعكس وحدة القيم والإبداع بين الشعبين.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أهمية تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين البلدين وتنفيذ الأنشطة المتفق عليها بين الجانبين في إطار البروتوكول، واستعرضت رؤية وزارة الثقافة في التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي من خلال ميثاق المتوسط، الذي يمثل إطارًا إقليميًا للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في مجالات التراث الثقافي غير المادي، والفنون التشكيلية، والسينما، والمسرح، بما يسهم في دعم الحوار الثقافي وتعزيز الحضور الدولي للإبداع المصري واليوناني.

من جانبها، أعربت لينا مندوني عن سعادتها بوجودها في مصر ولقاء وزيرة الثقافة المصرية، مؤكدة تقديرها للمكانة الحضارية والثقافية لمصر، وحرص بلادها على تطوير الشراكة الثقافية مع الجانب المصري.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من محاور التعاون المستقبلية، من بينها الشراكة في تسجيل عناصر من التراث الثقافي غير المادي المشترك، ودراسة إطلاق أوبرا حديثة بمشاركة فنانين وعازفين من البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات وإقامة ورش تدريبية، وتبادل الخبراء، واستثمار تلك المعارف في تنظيم معارض ومشروعات ثقافية مشتركة.

كما تناول الجانبان سبل التعاون في مجالات الترجمة والترجمة العكسية، وتوثيق تراث الشاعر اليوناني الكبير قسطنطين كفافيس، إلى جانب بحث تنظيم أسبوع ثقافي مصري–يوناني للتعريف بالمشترك الحضاري والثقافي والفني بين البلدين.

وعقب الاجتماع، قامت الوزيرتان بتبادل الهدايا التذكارية، تعبيرًا عن عمق العلاقات الثقافية بين مصر واليونان.

شهد اللقاء من جانب وزارة الثقافة المصرية كل من: عمرو بسيوني الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، وعمر سليم مستشار الوزيرة لشؤون العلاقات الثقافية الخارجية، ونهلة إمام مستشار الوزيرة لشؤون التراث الثقافي، وأحمد عبيد مستشار الوزير لشؤون الاستثمار، وأحمد سعودي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورضوى هاشم المستشار الإعلامي للوزارة.

كما حضر من الجانب اليوناني نيكولاوس باباجورجيو سفير جمهورية اليونان لدى القاهرة، وآنا باناجيوتاريا المستشارة السياسية بوزارة الثقافة، وأوليمبيا فيكاتو المدير العام للآثار والتراث الثقافي، وفاسيليوس زيروس المستشار الدبلوماسي، وإيريني ستايكوبولو مسؤولة الإعلام، وأثناسيوس ليوسيس مستشار أول ونائب رئيس البعثة بسفارة اليونان بالقاهرة، وإيوانيس ميلاخرينوديس ملحق بالسفارة.

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة جمهورية اليونان جمهورية مصر العربية وزارة الثقافة المصرية

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

الشارقة وناساف كارشي

سقوط الشارقة أمام ناساف الاوزبكستاني يُنهي آماله في دوري أبطال آسيا للنخبة

الدوري الإنجليزي

إجراء عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي في شهر رمضان

مودرن سبورت

تعادل مثير بين مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

مسلسل الكينج

ألم الكتف المفاجئ عند النساء .. متى يكون إشارة قلب؟

الم الكتف

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

