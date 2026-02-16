الشرقية .. القبض على المتهم بالتعدى على نجل عمه بعصا حديدية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص ممسكاً عصا حديدية بالتعدى على أحد الأشخاص بالشرقية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية) ، وبحوزته الآداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات سابقة بينه ونجل عمه "المجنى عليه" حول الجيرة ، وبإستدعاء الأخير أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.