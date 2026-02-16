اليونان توسّع شراكتها مع أمريكا في قطاع الطاقة بتوقيع اتفاقات تنقيب جديدة

وقعت اليونان 4 اتفاقيات للتنقيب عن الهيدروكربونات مع شركة شيفرون الأمريكية العملاقة للطاقة، في خطوة تهدف إلى استكشاف احتياطيات غاز بحرية واعدة جنوب جزيرة كريت وشبه جزيرة بيلوبونيز.

وتشمل الاتفاقيات مناطق الامتياز البحرية “جنوب بيلوبونيز” و“A2” و“جنوب كريت 1” و“جنوب كريت 2”، على أن تُحال الصفقة إلى البرلمان للتصديق عليها، فيما يتوقع بدء المسوحات الجيوفيزيائية في النصف الثاني من عام 2026.

وتسعى أثينا، بحسب مصادر صحفية مطلعة، إلى فتح مياهها أمام أنشطة التنقيب عن الغاز للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، بدعم أمريكي مباشر.

وكانت قد وقّعت اتفاقًا مماثلًا مع شركة إكسون موبيل في نوفمبر الماضي، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة.

كما تطمح اليونان إلى أن تصبح أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تشارك فعليًا في الخطة الأمريكية لنقل الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا عبر ممر "العمود الرأسي" لخطوط الغاز.

ورغم أن نتائج بعض المناقصات الأخيرة جاءت دون التوقعات، فإن أثينا وواشنطن تعملان على مبادرات مشتركة لضمان نجاح مناقصة فبراير لنقل الغاز الطبيعي من اليونان إلى أوكرانيا في مارس، والتي تُعد اختبارًا حاسمًا للجدوى التجارية للمشروع.