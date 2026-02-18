سعر الفضة اليوم الأربعاء في مصر

على مدار الأيام الماضية كان هناك تذبذب في أسعار الفضة في مصر بين ارتفاع وانخفاض.
وأصبحت الفضة هي البديل الأمثل للشراء بعد ارتفاع أسعار الذهب محلياً وعالمياً وهذا الإقبال على الفضة ساهم في ارتفاع أسعارها بشكل كبير فبعد أن كان سعر أوقية الفضة عند مستوى 71 دولارًا للأوقية، فقد صعدت إلى 120 دولارًا للأوقية في 29 يناير الماضي،
إلا أن هذا الارتفاع والصعود لم يدم طويلاً وشهدت الفضة تراجعاً مرة أخرى ووصلت الأوقية من جديد إلى حدود 70 دولارًا.
ووفقا لآخر تحديث في موقع آي صاغة، فقد جاءت أسعار الفضة اليوم الأربعاء في مصر كالتالي:
عيار 999
128 جنيه للبيع
123 جنيه للشراء
عيار 925
118,5 للبيع
114 جنيه للشراء
عيار 900
115,25 جنيه للشراء
110,75 جنيه للبيع
عيار 800
102,5 جنيه للبيع
98,5 جنيه للشراء
عيار 600
77 جنيه للبيع
74 جنيه للشراء
الجنيه الفضة
948 جنيه للبيع
912 جنيه للشراء
سعر أوقية الفضة
73 دولار للبيع
72,75 دولار للشراء.