سعر الفضة اليوم الأربعاء في مصر

على مدار الأيام الماضية كان هناك تذبذب في أسعار الفضة في مصر بين ارتفاع وانخفاض.

وأصبحت الفضة هي البديل الأمثل للشراء بعد ارتفاع أسعار الذهب محلياً وعالمياً وهذا الإقبال على الفضة ساهم في ارتفاع أسعارها بشكل كبير فبعد أن كان سعر أوقية الفضة عند مستوى 71 دولارًا للأوقية، فقد صعدت إلى 120 دولارًا للأوقية في 29 يناير الماضي،

إلا أن هذا الارتفاع والصعود لم يدم طويلاً وشهدت الفضة تراجعاً مرة أخرى ووصلت الأوقية من جديد إلى حدود 70 دولارًا.

ووفقا لآخر تحديث في موقع آي صاغة، فقد جاءت أسعار الفضة اليوم الأربعاء في مصر كالتالي:

عيار 999

128 جنيه للبيع

123 جنيه للشراء

عيار 925

118,5 للبيع

114 جنيه للشراء

عيار 900

115,25 جنيه للشراء

110,75 جنيه للبيع

عيار 800

102,5 جنيه للبيع

98,5 جنيه للشراء

عيار 600

77 جنيه للبيع

74 جنيه للشراء

الجنيه الفضة

948 جنيه للبيع

912 جنيه للشراء

سعر أوقية الفضة

73 دولار للبيع

72,75 دولار للشراء.