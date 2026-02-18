قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة
دخل الفرد بالدول النامية 6500 دولار،.. ماذا قال محيي الدين عن مستقبل الاقتصاد العالمي؟
القبض على سائق طلب أجرة زيادة بسوهاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الفضة اليوم الأربعاء في مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

على مدار الأيام الماضية كان هناك تذبذب في أسعار الفضة في مصر بين ارتفاع وانخفاض.

وأصبحت الفضة هي البديل الأمثل للشراء بعد ارتفاع أسعار الذهب محلياً وعالمياً وهذا الإقبال على الفضة ساهم في ارتفاع أسعارها بشكل كبير فبعد أن كان سعر أوقية الفضة عند مستوى 71 دولارًا للأوقية، فقد صعدت إلى 120 دولارًا للأوقية في 29 يناير الماضي،

إلا أن هذا الارتفاع والصعود لم يدم طويلاً وشهدت الفضة تراجعاً مرة أخرى ووصلت الأوقية من جديد إلى حدود 70 دولارًا.

ووفقا لآخر تحديث في موقع آي صاغة، فقد جاءت أسعار الفضة اليوم الأربعاء في مصر كالتالي:

عيار 999

128 جنيه للبيع

123 جنيه للشراء

عيار 925

118,5 للبيع

114 جنيه للشراء

عيار 900

115,25 جنيه للشراء

110,75 جنيه للبيع

عيار 800

102,5 جنيه للبيع

98,5 جنيه للشراء

عيار 600

77 جنيه للبيع

74 جنيه للشراء

الجنيه الفضة

948 جنيه للبيع

912 جنيه للشراء

سعر أوقية الفضة

73 دولار للبيع

72,75 دولار للشراء.

بالصور

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

