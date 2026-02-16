قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام
اقتصاد

الفضة تتحرك بهدوء.. ماذا حدث في الأسعار الآن؟

الفضة
الفضة
أمل مجدى

تمثل الفضة ملاذًا استثماريًا بديلًا للذهب، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية، نظرًا لانخفاض سعرها امقارنة بالمعدن الأصفر، وهو ما يجعل متابعة سعر الفضة اليوم أمرًا ضروريًا للراغبين في الاستثمار أو الادخار.

وتراجع سعر الفضة اليوم في السوق المحلي بمختلف الأعيرة، بالتزامن مع تحركات محدودة وزيادة طفيفة في الأسعار العالمية للأوقية.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الفضة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026 وذلك في الاسواق ومحلات الصاغة.

سعر الفضة اليوم 


سجل سعر الفضة اليوم عيار 999 نحو 133 جنيهًا للبيع و128 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 1.75 جنيه.

ووصل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 123.25 جنيهًا للبيع و118.50 جنيهًا للشراء، 

وسجل عيار 900: 119.75 جنيه للبيع و115.25 جنيه للشراء.

ووصل عيار 800 لنحو 106.5 جنيه للبيع و102.50 جنيه للشراء.

وسجل عيار 600 نحو 80 جنيهًا للبيع و77 جنيهًا للشراء، متراجعاً 1.25 جنيه .

سعر جنيه الفضة

سجل سعر الجنيه الفضة 986 جنيهًا للبيع و948 جنيهًا للشراء.

سعر الفضة اليوم عالميًا

 ارتفع سعر الفضة اليوم للأوقية ليسجل 77.75 دولار للبيع و77.50 دولار للشراء، بزيادة قدرها 0.25 دولار.

الفضة سعر الفضة اليوم أسعار الفضة اليوم سعر جرام الفضة سعر الجنيه الفضة

