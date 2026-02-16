الفضة تتحرك بهدوء.. ماذا حدث في الأسعار الآن؟

تمثل الفضة ملاذًا استثماريًا بديلًا للذهب، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية، نظرًا لانخفاض سعرها امقارنة بالمعدن الأصفر، وهو ما يجعل متابعة سعر الفضة اليوم أمرًا ضروريًا للراغبين في الاستثمار أو الادخار.

وتراجع سعر الفضة اليوم في السوق المحلي بمختلف الأعيرة، بالتزامن مع تحركات محدودة وزيادة طفيفة في الأسعار العالمية للأوقية.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الفضة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026 وذلك في الاسواق ومحلات الصاغة.

سعر الفضة اليوم



سجل سعر الفضة اليوم عيار 999 نحو 133 جنيهًا للبيع و128 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 1.75 جنيه.

ووصل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 123.25 جنيهًا للبيع و118.50 جنيهًا للشراء،

وسجل عيار 900: 119.75 جنيه للبيع و115.25 جنيه للشراء.

ووصل عيار 800 لنحو 106.5 جنيه للبيع و102.50 جنيه للشراء.

وسجل عيار 600 نحو 80 جنيهًا للبيع و77 جنيهًا للشراء، متراجعاً 1.25 جنيه .

سعر جنيه الفضة

سجل سعر الجنيه الفضة 986 جنيهًا للبيع و948 جنيهًا للشراء.

سعر الفضة اليوم عالميًا

ارتفع سعر الفضة اليوم للأوقية ليسجل 77.75 دولار للبيع و77.50 دولار للشراء، بزيادة قدرها 0.25 دولار.