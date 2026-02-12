أسعار الفضة تسجل ارتفاعًا جديدًا في مصر اليوم

واصلت أسعار الفضة في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس 12 فبراير 2026، تزامنا مع ارتفاع الدولار وتراجع الذهب عالمياً ، ما أعاد الزخم للفضة باعتبارها ملاذًا استثماريًا بديلًا خلال الفترة الحالية.
وجاء هذا الارتفاع مقارنة بالأيام السابقة، في ظل تحركات عالمية داعمة للمعدن الأبيض، واهتمام متزايد من المستثمرين بالفضة سواء في صورة مشغولات أو سبائك، خاصة مع اتساع الفجوة السعرية بينها وبين الذهب.
أسعار جرامات الفضة اليوم الخميس في مصر (حسب العيار)
- سعر أونصة الفضة
4,360.78 جنيه
83.62 دولار
- الفضة النقية عيار 999
139.92 جنيه للجرام
2.68 دولار
- الفضة البريطانية عيار 958
134.18 جنيه للجرام
2.57 دولار
- الفضة الإسترليني عيار 925
129.56 جنيه للجرام
2.48 دولار
- فضة العملات عيار 900
126.06 جنيه للجرام
2.42 دولار
- فضة عيار 880
123.25 جنيه للجرام
2.36 دولار
- فضة المجوهرات عيار 800
112.05 جنيه للجرام
2.15 دولار
أسعار سبائك الفضة اليوم الخميس في مصر (شراء جديد – عيار 999)
- سبيكة فضة 50 جرام
9,218.33 جنيه
176.77 دولار
- سبيكة فضة 100 جرام
18,366.56 جنيه
352.19 دولار
- سبيكة فضة 200 جرام
35,050.69 جنيه
672.11 دولار
- سبيكة فضة 250 جرام
43,112.35 جنيه
826.70 دولار
- سبيكة فضة 500 جرام
85,383.49 جنيه
1,637.27 دولار
- سبيكة فضة 1 كيلوجرام
168,243.33 جنيه
3,226.14 دولار
ويعكس ارتفاع أسعار الفضة اليوم استمرار تأثرها بحركة الدولار والتغيرات في سوق المعادن النفيسة، مع تزايد الإقبال عليها كخيار استثماري أقل تكلفة مقارنة بالذهب، خاصة في ظل التقلبات الحالية بالأسواق العالمية.