أسعار الفضة تسجل ارتفاعًا جديدًا في مصر اليوم

واصلت أسعار الفضة في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس 12 فبراير 2026، تزامنا مع ارتفاع الدولار وتراجع الذهب عالمياً ، ما أعاد الزخم للفضة باعتبارها ملاذًا استثماريًا بديلًا خلال الفترة الحالية.

وجاء هذا الارتفاع مقارنة بالأيام السابقة، في ظل تحركات عالمية داعمة للمعدن الأبيض، واهتمام متزايد من المستثمرين بالفضة سواء في صورة مشغولات أو سبائك، خاصة مع اتساع الفجوة السعرية بينها وبين الذهب.

أسعار جرامات الفضة اليوم الخميس في مصر (حسب العيار)

سعر أونصة الفضة

4,360.78 جنيه

83.62 دولار

4,360.78 جنيه 83.62 دولار الفضة النقية عيار 999

139.92 جنيه للجرام

2.68 دولار

139.92 جنيه للجرام 2.68 دولار الفضة البريطانية عيار 958

134.18 جنيه للجرام

2.57 دولار

134.18 جنيه للجرام 2.57 دولار الفضة الإسترليني عيار 925

129.56 جنيه للجرام

2.48 دولار

129.56 جنيه للجرام 2.48 دولار فضة العملات عيار 900

126.06 جنيه للجرام

2.42 دولار

126.06 جنيه للجرام 2.42 دولار فضة عيار 880

123.25 جنيه للجرام

2.36 دولار

123.25 جنيه للجرام 2.36 دولار فضة المجوهرات عيار 800

112.05 جنيه للجرام

2.15 دولار

أسعار سبائك الفضة اليوم الخميس في مصر (شراء جديد – عيار 999)

سبيكة فضة 50 جرام

9,218.33 جنيه

176.77 دولار

9,218.33 جنيه 176.77 دولار سبيكة فضة 100 جرام

18,366.56 جنيه

352.19 دولار

18,366.56 جنيه 352.19 دولار سبيكة فضة 200 جرام

35,050.69 جنيه

672.11 دولار

35,050.69 جنيه 672.11 دولار سبيكة فضة 250 جرام

43,112.35 جنيه

826.70 دولار

43,112.35 جنيه 826.70 دولار سبيكة فضة 500 جرام

85,383.49 جنيه

1,637.27 دولار

85,383.49 جنيه 1,637.27 دولار سبيكة فضة 1 كيلوجرام

168,243.33 جنيه

3,226.14 دولار

ويعكس ارتفاع أسعار الفضة اليوم استمرار تأثرها بحركة الدولار والتغيرات في سوق المعادن النفيسة، مع تزايد الإقبال عليها كخيار استثماري أقل تكلفة مقارنة بالذهب، خاصة في ظل التقلبات الحالية بالأسواق العالمية.



