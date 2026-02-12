قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الفضة تسجل ارتفاعًا جديدًا في مصر اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

واصلت أسعار الفضة في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس 12 فبراير 2026، تزامنا مع ارتفاع الدولار وتراجع الذهب عالمياً ، ما أعاد الزخم للفضة باعتبارها ملاذًا استثماريًا بديلًا خلال الفترة الحالية.

وجاء هذا الارتفاع مقارنة بالأيام السابقة، في ظل تحركات عالمية داعمة للمعدن الأبيض، واهتمام متزايد من المستثمرين بالفضة سواء في صورة مشغولات أو سبائك، خاصة مع اتساع الفجوة السعرية بينها وبين الذهب.

أسعار جرامات الفضة اليوم الخميس في مصر (حسب العيار)

  • سعر أونصة الفضة
    4,360.78 جنيه
    83.62 دولار
  • الفضة النقية عيار 999
    139.92 جنيه للجرام
    2.68 دولار
  • الفضة البريطانية عيار 958
    134.18 جنيه للجرام
    2.57 دولار
  • الفضة الإسترليني عيار 925
    129.56 جنيه للجرام
    2.48 دولار
  • فضة العملات عيار 900
    126.06 جنيه للجرام
    2.42 دولار
  • فضة عيار 880
    123.25 جنيه للجرام
    2.36 دولار
  • فضة المجوهرات عيار 800
    112.05 جنيه للجرام
    2.15 دولار

أسعار سبائك الفضة اليوم الخميس في مصر (شراء جديد – عيار 999)

  • سبيكة فضة 50 جرام
    9,218.33 جنيه
    176.77 دولار
  • سبيكة فضة 100 جرام
    18,366.56 جنيه
    352.19 دولار
  • سبيكة فضة 200 جرام
    35,050.69 جنيه
    672.11 دولار
  • سبيكة فضة 250 جرام
    43,112.35 جنيه
    826.70 دولار
  • سبيكة فضة 500 جرام
    85,383.49 جنيه
    1,637.27 دولار
  • سبيكة فضة 1 كيلوجرام
    168,243.33 جنيه
    3,226.14 دولار

ويعكس ارتفاع أسعار الفضة اليوم استمرار تأثرها بحركة الدولار والتغيرات في سوق المعادن النفيسة، مع تزايد الإقبال عليها كخيار استثماري أقل تكلفة مقارنة بالذهب، خاصة في ظل التقلبات الحالية بالأسواق العالمية. 


 

سعر الفضة اليوم ارتفاع سعر الفضة الذهب والفضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

بلعمري

خليفة فتوح.. نجم الزمالك يشيد بمهارات يوسف بلعمري في أول ظهور له

ترشيحاتنا

الكاتب الصحفي أسامة الألفي

تتويج «الألفي» بدرع العطاء الثقافي من «أدب الخيال العلمي»

فرقة سويت ساوند

سويت ساوند مع وتريات الأسكندرية بمناسبة عيد الحب في سيد درويش

وننسي اللي كان

عمرو محمود ياسين: ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي يقدمان ادوار جديدة مختلفة في "وننسي اللي كان"

بالصور

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد