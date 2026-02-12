قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
الأوقاف تكشف بالدليل على نجاة أبوي النبي ﷺ وعدم تعذيبهم
سويلم: رئاسة مرفق المياه الإفريقي أولوية قصوى لمصر لخدمة قضايا القارة
وزير الخارجية: إطلاق مسار إنساني فوري لضمان وصول المساعدات السودانية دون عوائق
حالة الطقس اليوم.. «الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع الذهب مع صعود الدولار والفضة وترقب بيانات التضخم

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
وكالات

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، الثاني عشر من فبراير، بعد صدور تقرير الوظائف الأميركية والذي جاء أقوى من التوقعات، ووسط ترقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة غداً الجمعة.

وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.1% إلى 5075.2 دولار للأونصة، كما انخفض سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بأقل من 0.1% عند 5097.1 دولار للأونصة.

أما سعر الفضة، فقد ارتفع سعر التسليم الفوري بأقل من 0.1% إلى أكثر من 84 دولاراً للأونصة.

وكانت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل تراجعت 2% إلى ‌5087.30 دولار للأونصة عند تسوية جلسة الأربعاء.

من جانبه، قال المحلل لدى أو.سي.بي.⁠سي كريستوفر وانج، في مذكرة نقلتها رويترز: "ربما كان لتقرير الوظائف القوي الذي أدى إلى تراجع طفيف في توقعات خفض معدل  الفائدة دور في حركة الذهب الضعيفة".

وتسارع نمو الوظائف في أميركا إلى 130 ألفاً كما انخفض معدل البطالة بنحو 0.1% إلى 4.3%. لكن في الوقت نفسه، أظهرت المراجعات أن الاقتصاد أضاف 181 ⁠ألف وظيفة فقط في عام 2025 بدلاً من 584 ألف وظيفة بحسب التقديرات السابقة.

هذا وارتفع مؤشر الدولار بعد تقرير الوظائف الذي أشار إلى متانة الاقتصاد الأميركي، ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة أسعار المعادن المقومة بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعي اليوم وبيانات التضخم غداً الجمعة للتكهن بمسار السياسة النقدية.
 
وفي سياق منفصل، أظهرت توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس أمس، أن عجز الميزانية الأميركية بشكل طفيف في السنة ⁠المالية 2026 إلى 1.853 تريليون دولار.


 

صورة أرشيفية

الأمين العام للناتو: روسيا والصين تهددان أمن الحلف بالقطب الشمالي

صورة أرشيفية

غرفة السياحة: الفنادق في أسوان شبه كاملة يوميًا.. وزيادة في رحلات النيل

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. أخر تطورات أسعار الذهب اليوم| فيديو

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

