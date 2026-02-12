تراجع الذهب مع صعود الدولار والفضة وترقب بيانات التضخم

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، الثاني عشر من فبراير، بعد صدور تقرير الوظائف الأميركية والذي جاء أقوى من التوقعات، ووسط ترقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة غداً الجمعة.

وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.1% إلى 5075.2 دولار للأونصة، كما انخفض سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بأقل من 0.1% عند 5097.1 دولار للأونصة.

أما سعر الفضة، فقد ارتفع سعر التسليم الفوري بأقل من 0.1% إلى أكثر من 84 دولاراً للأونصة.

وكانت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل تراجعت 2% إلى ‌5087.30 دولار للأونصة عند تسوية جلسة الأربعاء.

من جانبه، قال المحلل لدى أو.سي.بي.⁠سي كريستوفر وانج، في مذكرة نقلتها رويترز: "ربما كان لتقرير الوظائف القوي الذي أدى إلى تراجع طفيف في توقعات خفض معدل الفائدة دور في حركة الذهب الضعيفة".

وتسارع نمو الوظائف في أميركا إلى 130 ألفاً كما انخفض معدل البطالة بنحو 0.1% إلى 4.3%. لكن في الوقت نفسه، أظهرت المراجعات أن الاقتصاد أضاف 181 ⁠ألف وظيفة فقط في عام 2025 بدلاً من 584 ألف وظيفة بحسب التقديرات السابقة.

هذا وارتفع مؤشر الدولار بعد تقرير الوظائف الذي أشار إلى متانة الاقتصاد الأميركي، ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة أسعار المعادن المقومة بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعي اليوم وبيانات التضخم غداً الجمعة للتكهن بمسار السياسة النقدية.



وفي سياق منفصل، أظهرت توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس أمس، أن عجز الميزانية الأميركية بشكل طفيف في السنة ⁠المالية 2026 إلى 1.853 تريليون دولار.



