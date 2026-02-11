قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
بسبب الصين.. اليابان خالية من الباندا للمرة الأولى منذ 1972
أبو مازن: القرارات الإسرائيلية الأخيرة تتطلب موقفا حاسما من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي
مدبولي: هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة
موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 8.. قبل رمضان أم بعده؟
وزير الاتصالات يؤكد استكمال التوسع في الخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل
قبل رمضان؟.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026 رسميًا
اقتصاد

أسعار الذهب تواصل الصعود في مصر.. عيار 21 بكام؟

محمد صبيح

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-2-2025، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 زيادة قدرها 60 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 500 جنيه، وسط تحركات قوية في الأسواق العالمية وصعود سعر الأونصة بالدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر (بدون مصنعية)

سعر جرام الذهب عيار 24: 7750 جنيهًا للبيع – 7670 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22: 7105 جنيهات للبيع – 7030 جنيهًا للشراء.

الذهب يتخلى عن مكاسبه وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

سعر جرام الذهب عيار 21: 6780 جنيهًا للبيع – 6710 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18: 5810 جنيهات للبيع – 5750 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14: 4520 جنيهًا للبيع – 4475 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12: 3875 جنيهًا للبيع – 3835 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 54240 جنيهًا للبيع – 53680 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة بالجنيه المصري: 241010 جنيهات للبيع – 238520 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميًا: 5085.69 دولار.

أسعار أعيرة الذهب اليوم

سجل عيار 24، وهو الأعلى نقاءً والأقل تداولًا بين المستهلكين، نحو 7750 جنيهًا للجرام للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 7670 جنيهًا.

أما عيار 22، والذي يستخدم في بعض المشغولات الذهبية والاستثمارات، فقد بلغ سعره 7105 جنيهات للبيع و7030 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6780 جنيهًا للبيع و6710 جنيهات للشراء، بزيادة قدرها 60 جنيهًا عن تعاملات أمس، وهو ما انعكس مباشرة على سعر الجنيه الذهب الذي ارتفع بنحو 500 جنيه.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 5810 جنيهات للبيع و5750 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر استخدامًا في المشغولات الحديثة والهدايا.

فيما سجل عيار 14 نحو 4520 جنيهًا للبيع و4475 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 12 نحو 3875 جنيهًا للبيع و3835 جنيهًا للشراء، ويستخدمان غالبًا في المشغولات الاقتصادية.

أما الجنيه الذهب فقد سجل 54240 جنيهًا للبيع و53680 جنيهًا للشراء، مدفوعًا بارتفاع سعر عيار 21، في حين بلغت الأونصة بالجنيه المصري نحو 241010 جنيهات للبيع.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار نحو 5085.69 دولار، وسط ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية العالمية والتوترات الاقتصادية التي تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب عيار 24

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

