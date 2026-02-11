قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

استقرار الذهب وتراجع الفضة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب والفضة في مصر حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، حيث حافظ الذهب على مستوياته دون تغيّرات ملحوظة، بينما واصلت الفضة تسجيل أسعار أقل مقارنة بالفترات السابقة، وسط متابعة من المتعاملين في سوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة، دون احتساب المصنعية أو الضريبة، المستويات التالية:

عيار 24:

7,689 جنيهًا للشراء، و7,643 جنيهًا للبيع

عيار 22:

7,050 جنيهًا للشراء، و7,005 جنيهات للبيع

عيار 21:

6,730 جنيهًا للشراء، و6,690 جنيهًا للبيع

عيار 18:

5,768 جنيهًا للشراء، و5,731 جنيهًا للبيع

عيار 14:

4,486 جنيهًا للشراء، و4,456 جنيهًا للبيع

وفيما يخص الجنيه الذهب، فقد سجل في السوق المحلية نحو 53,780 جنيهًا للشراء، و53,490 جنيهًا للبيع، ليواصل التحرك في نطاق مستقر، متأثرًا بثبات سعر الذهب عيار 21.

أما على الصعيد العالمي، فقد سجل سعر أوقية الذهب نحو 5041 دولارًا للشراء، و5040.5 دولار للبيع.


وبالنسبة لأسعار الفضة اليوم الأربعاء في السوق المصرية، فقد سجلت أسعار الفضة في محلات الصاغة المستويات التالية:

فضة عيار 900: 90 جنيهًا للجرام

فضة عيار 875 (الفضة السعودي): 129.61 جنيه للجرام

فضة عيار 800: 118.50 جنيه للجرام

فضة عيار 750: 111.10 جنيه للجرام

فضة عيار 585: 86.65 جنيه للجرام

وفيما يخص الوحدات الأكبر، بلغ سعر:

أوقية الفضة: 4,602.70 جنيه

كيلو الفضة: 147,980 جنيه


ويأتي هذا الأداء في أسعار الذهب والفضة بالتزامن مع حالة من الحذر في سوق الصاغة المصرية، في ظل استمرار تأثر الأسعار المحلية بتحركات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار.

الذهب والفضة سعر الذهب اليوم سعر الفضة اليوم

