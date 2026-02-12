فاجعة مزدوجة في الغربية | وفاة مهندس مُتأثرًا بوفاة شقيقته المفاجئ.. والأسرة تنعى رحيلهما

شهدت منطقة صندفا بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حالة من الصدمة والحزن بين صفوف الأسر والعائلات، عقب شيوع نبأ وفاة المهندس محمد حسونة، البالغ من العمر 70 عامًا، وذلك بعد مرور أسبوع واحد على وفاة شقيقته نادية حسونة، حزنًا على فراقها المفاجئ، وفق ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع فيسبوك.

تفاصيل الواقعة

توفي المهندس محمد حسونة يوم الثلاثاء 11 فبراير، بعد مرور ثمانية أيام فقط على وفاة شقيقته، التي وافتها المنية يوم 3 فبراير الجاري. وأكد مقربون أن حالته النفسية تأثرت بشدة منذ وفاتها، ما أدى إلى تعرضه لوعكة صحية حادة انتهت بوفاته.

رحيل مفاجئ

والجدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان الفقيد عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد أبو الحسن، كما أُقيم سرادق العزاء بمنطقة صندفا بوسط مدينة المحلة الكبرى، وسط مشاركة واسعة من الأقارب والأصدقاء والمقربين لتقديم واجب العزاء.