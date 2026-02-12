قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
محافظات

فاجعة مزدوجة في الغربية | وفاة مهندس مُتأثرًا بوفاة شقيقته المفاجئ.. والأسرة تنعى رحيلهما

رحيل مفاجئ
رحيل مفاجئ
الغربية أحمد علي

شهدت منطقة صندفا بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حالة من الصدمة والحزن بين صفوف الأسر والعائلات، عقب شيوع نبأ وفاة المهندس محمد حسونة، البالغ من العمر 70 عامًا، وذلك بعد مرور أسبوع واحد على وفاة شقيقته نادية حسونة، حزنًا على فراقها المفاجئ، وفق ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع فيسبوك.

تفاصيل الواقعة

توفي المهندس محمد حسونة يوم الثلاثاء 11 فبراير، بعد مرور ثمانية أيام فقط على وفاة شقيقته، التي وافتها المنية يوم 3 فبراير الجاري. وأكد مقربون أن حالته النفسية تأثرت بشدة منذ وفاتها، ما أدى إلى تعرضه لوعكة صحية حادة انتهت بوفاته.

رحيل مفاجئ

والجدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان الفقيد عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد أبو الحسن، كما أُقيم سرادق العزاء بمنطقة صندفا بوسط مدينة المحلة الكبرى، وسط مشاركة واسعة من الأقارب والأصدقاء والمقربين لتقديم واجب العزاء.

اخبار محافظة الغربية رحيل مفاجىء رحيل حزنا علي وفاة شقيقته المحلة

