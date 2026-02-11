أسعار الذهب اليوم في الإمارات.. عيار 21 يسجل 542 درهما والأونصة عند 5059 دولارا

شهدت أسعار الذهب في الإمارات استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-2-2025، وسط تقلبات خفيفة في الأسواق العالمية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 542 درهمًا، فيما سجلت الأونصة العالمية 5059.47 دولارًا، وسط متابعة المستثمرين لحركة أسعار الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

سعر جرام الذهب عيار 24: 610.50 درهم

سعر جرام الذهب عيار 22: 565.25 درهم

سعر جرام الذهب عيار 21: 542.00 درهم

سعر جرام الذهب عيار 18: 464.50 درهم

سعر جرام الذهب عيار 14: 359.50 درهم

سعر جرام الذهب عيار 12: 308.00 درهم

سعر الجنيه الذهب: 4336.00 درهم

سعر الأونصة بالدرهم: 18988.75 درهم

سعر الأونصة عالميًا بالدولار: 5059.47 دولار

أسعار أعيرة الذهب في الإمارات

سجل عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 610.50 درهم للجرام، ويُستخدم غالبًا في الاستثمار والسبائك الذهبية.

أما عيار 22 فقد بلغ 565.25 درهم للجرام، وهو شائع الاستخدام في المشغولات الذهبية والمجوهرات.

في حين سجل عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، نحو 542 درهمًا للجرام، وهو المعيار الذي يعتمد عليه تحديد أسعار المشغولات والجنيه الذهب في السوق المحلي.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 464.50 درهم للجرام، ويستخدم بكثرة في صناعة الحلي والمجوهرات اليومية.

فيما سجل عيار 14 نحو 359.50 درهم، وعيار 12 نحو 308 درهم للجرام، وهما العياران الاقتصاديان الأكثر استخدامًا في المشغولات البسيطة.

أما الجنيه الذهب فقد بلغ 4336 درهمًا، بينما سجلت الأونصة بالدرهم نحو 18988.75 درهم، بالتوازي مع الأونصة العالمية التي بلغت 5059.47 دولارًا، في ظل متابعة المستثمرين لتقلبات الأسواق العالمية والدولية.