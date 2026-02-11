قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة ناديب الزمالك
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب
زوجة حاتم صلاح تحتفل بعيد ميلاده وتعلق: كل سنة وأنا مطمنة إن قلبي في إيد أمينة
بعد 19 شهرا في المنصب.. أول تعليق لمحمود فوزي عقب خروجه من التشكيل الحكومي الجديد
بثنائية ناصر ماهر.. بيراميدز يهزم إنبي ويطيح بـ الزمالك من وصافة الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في الإمارات.. عيار 21 يسجل 542 درهما والأونصة عند 5059 دولارا

أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في الإمارات
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في الإمارات استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-2-2025، وسط تقلبات خفيفة في الأسواق العالمية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 542 درهمًا، فيما سجلت الأونصة العالمية 5059.47 دولارًا، وسط متابعة المستثمرين لحركة أسعار الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

سعر جرام الذهب عيار 24: 610.50 درهم

سعر جرام الذهب عيار 22: 565.25 درهم

سعر جرام الذهب عيار 21: 542.00 درهم

سعر جرام الذهب عيار 18: 464.50 درهم

سعر جرام الذهب عيار 14: 359.50 درهم

سعر جرام الذهب عيار 12: 308.00 درهم

سعر الجنيه الذهب: 4336.00 درهم

سعر الأونصة بالدرهم: 18988.75 درهم

سعر الأونصة عالميًا بالدولار: 5059.47 دولار

أسعار أعيرة الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات

سجل عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 610.50 درهم للجرام، ويُستخدم غالبًا في الاستثمار والسبائك الذهبية.

أما عيار 22 فقد بلغ 565.25 درهم للجرام، وهو شائع الاستخدام في المشغولات الذهبية والمجوهرات.

في حين سجل عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، نحو 542 درهمًا للجرام، وهو المعيار الذي يعتمد عليه تحديد أسعار المشغولات والجنيه الذهب في السوق المحلي.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 464.50 درهم للجرام، ويستخدم بكثرة في صناعة الحلي والمجوهرات اليومية.

فيما سجل عيار 14 نحو 359.50 درهم، وعيار 12 نحو 308 درهم للجرام، وهما العياران الاقتصاديان الأكثر استخدامًا في المشغولات البسيطة.

أما الجنيه الذهب فقد بلغ 4336 درهمًا، بينما سجلت الأونصة بالدرهم نحو 18988.75 درهم، بالتوازي مع الأونصة العالمية التي بلغت 5059.47 دولارًا، في ظل متابعة المستثمرين لتقلبات الأسواق العالمية والدولية.

أسعار الذهب الذهب الإمارات أسعار الذهب في

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ما حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين بعد موتهما؟.. الإفتاء توضح

الدكتور أحمد ممدوح

أحمد ممدوح: حق الفلسطينيين لا يسقط بالتقادم.. والمقاومة حق مشروع ينضبط بالأخلاق والعهود

الدكتور محمد علي فهيم بيومي

محمد علي بيومي: الأزهر أدى دورا مهما في الحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية

بالصور

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد