توك شو|استقرار الطقس والعملات والذهب..الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. فيديو



يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، موضحا أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 11 فبراير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 46.93 جنيه

سعر الشراء: 46.80 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.87 جنيه

سعر الشراء: 55.70 جنيه

حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر ليوم الأربعاء 11 فبراير 2026.

حسب التوقعات، سيشهد اليوم انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، مع طقس بارد في الصباح الباكر ودافئ خلال النهار، يتخلله بعض الظواهر الجوية التي قد تؤثر على حركة المرور والحياة اليومية في بعض المناطق.

حالة الطقس

الطقس في الصباح الباكر:

من المتوقع أن يكون الطقس باردًا نسبيًا في معظم أنحاء البلاد، مع درجات حرارة منخفضة خاصة في المناطق الشمالية.

الظواهر الجوية: شبورة مائية كثيفة قد تتكون في بعض المناطق، ما قد يؤثر على الرؤية.

الطقس نهارًا:

في ساعات النهار، من المتوقع أن يكون الطقس دافئًا على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة في القاهرة الكبرى ومدن الوجه البحري.

معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة



أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، إستقبال معبر رفح دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح من الجانب المصري، أيمن عماد، بوصول خمس حافلات تقل عددًا كبيرًا من الفلسطينيين إلى المعبر، تمهيدًا لإنهاء إجراءات سفرهم والعودة إلى قطاع غزة.

الأوقاف تكشف خطة متكاملة لاستقبال رمضان



كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن الخطة الشاملة التي أعدتها الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنها ترتكز على عدة مستويات، في مقدمتها المستوى اللوجستي والهندسي.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة أن الخطة تشمل معاينة المساجد وتجديد ما يحتاج منها إلى صيانة، وتنظيفها وتعقيمها، وفحص أنظمة الصوت، إلى جانب فرش الساحات الخارجية، خاصة في المساجد الكبرى، بما يضمن راحة المصلين واستيعاب الأعداد المتزايدة خلال الشهر الكريم.

اهتمام بالجانب الفكري.. وملتقى الإمام الحسين بصيغة «بودكاست»

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الأوقاف تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب الفكري، باعتبارها «وزارة المناعة الفكرية»، لافتًا إلى استمرار إقامة ملتقى الفكر الإسلامي يوميًا طوال شهر رمضان داخل مسجد الإمام الحسين.

في ذكرى وفاته.. محطات فنية صنعت نجومية علاء ولي الدين |فيديو



أكد محمد شوقي، المؤرخ الفني، أن الفنان الراحل علاء ولي الدين سيظل واحدًا من أكثر نجوم الكوميديا قربًا إلى قلوب المصريين، مشيرًا إلى أن سر حب الجمهور له كان يتمثل في ملامحه البسيطة وخفة ظله التي تصل سريعًا دون تكلف.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، والإعلامية روان أبو العينين في برنامج"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن علاء ولي الدين لم يكن نجمًا ظهر فجأة، بل بدأ مشواره الفني منذ الثمانينيات في أدوار صغيرة بالسينما والتليفزيون، وشارك في العديد من الأعمال إلى جانب كبار النجوم، ما منحه خبرة تراكمية ظهرت لاحقًا في أدواره الكوميدية المميزة.

الغرف التجارية: أهلا رمضان توفر السلع بخصومات تصل لـ 25% في 3000 منفذ



أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة «أهلا رمضان» هذا العام تأتي في إطار شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة فعالة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أن المبادرة تستهدف توفير جميع السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين في أقرب نقطة لمحل إقامتهم، بما يضمن سهولة الوصول إليها دون أعباء إضافية.

خصومات من 15% إلى 25% على السلع الأساسية

وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن نسب التخفيضات ضمن المبادرة تتراوح بين 15% و25%، وفقًا لنوع السلعة، لافتًا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن في الأسواق وتوفير بدائل متنوعة بأسعار مناسبة تلبي احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.

وأكد أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية يسهم في ضمان استقرار المعروض وتوافر السلع بالكميات الكافية، بما يمنع حدوث أي أزمات أو نقص في الأسواق.

بث مباشر.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين



في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لمناقشة قرارات الاحتلال بالضفة الغربية.

ويعقد الاجتماع العربي التحضيري للدورة الـ 70 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW)، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على هامش الدورة الـ 45 للجنة المرأة العربية برئاسة دولة قطر، عبر المنصة الرقمية.

ويتناول جدول أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الـ 70 مناقشة مشروع "البيان العربي للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة" ليكون بمثابة موقف عربي مطروحاً خلال اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي



أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، بعد موافقة النواب على التشكيل الحكومي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ صدى البلد أنه سيتم إجراء حركة المحافظين خلال الأيام المقبلة قبل شهر رمضان 2026.

وأضافت المصادر أن التغيير سيشمل عددا من المحافظات الحدودية والصعيد والدلتا ويضم أيضا عددا من اللواءات والمهندسين والأكاديميين.

حركة موسعة تشمل نحو 17محافظا

وتوقعت المصادر أن تكون الحركة موسعة ويرحل نحو 13 إلى 17محافظا، لافتا إلى أنه سيكون من ضمنهم ما يقرب من 11 محافظا من المعينين في شهر يوليو 2024.

"القليوبية والوادي الجديد والفيوم والبحر الأحمر وبني سويف"

وأشارت المصادر إلى أن من بينهم محافظ القليوبية والوادي الجديد والفيوم والبحر الأحمر وبني سويف والمنوفية ومطروح ودمياط، وسيتم تصعيد نواب من المحافظين لتولي المحافظات.

وأكدت المصادر أن اختيار المحافظين يأتي في إطار ضخ دماء جديدة في المحافظات لتنفيذ خطط الحكومة.

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد وأبرز الراحلين

وجاءت أسماء الوزراء ونواب الوزراء الذين شملهم التعديل الوزاري على النحو التالي:

- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية

- خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة

- كامل الوزير وزيرًا للنقل

- منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية والبيئة

- بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

- محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية خلفا لدكتور حسن الخطيب

- عبدالعزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي خلفا للدكتور أيمن عاشور

- راندا علي صالح وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية خلفا للمهندس شريف الشربيني

- رأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات خلفا للدكتور عمرو طلعت

- ضياء رشوان وزيرًا للإعلام

- ضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي خلفا للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى

- هاني حنا عازر وزيرًا للشئون النيابية والقانونية خلفا للمستشار محمود فوزي

- محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل خلفا للمستشار عدنان فنجري

- جيهان زكي وزيرة للثقافة خلفا للدكتور أحمد هنو

- أحمد رستم وزيرًا للتخطيط خلفا للدكتورة رانيا المشاط

- حسن رداد السيد وزيرًا للعمل خلفا للدكتور حسن الخطيب

- جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة خلفا للدكتور أشرف صبحي

- خالد ماهر وزيرًا للصناعة خلفا للفريق كامل الوزير