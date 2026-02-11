قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل التوفيق والسداد.. أول تعليق من أشرف صبحي بعد تولي جوهر نبيل وزارة الشباب
مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا
ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد
تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية
صمت جوارديولا يثير القلق في الاتحاد.. هل يعيش مانشستر سيتي الأسابيع الأخيرة لمدرب صنع تاريخ النادي؟
احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات طبقا لقانون المرور
مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز
لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط
عمدة سياتل تتمسك باحتفالات “المـ.ـثلية” في مباراة مصر وإيران رغم الاحتجاج الرسمي للفيفا
سباق لا يعترف بالهدنة.. سيتي يطارد وآرسنال يتمسك وليفربول يبحث عن نفسه في جولة مفصلية بالبريميرليج
توك شو

الأوقاف تكشف خطة متكاملة لاستقبال رمضان

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن الخطة الشاملة التي أعدتها الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنها ترتكز على عدة مستويات، في مقدمتها المستوى اللوجستي والهندسي.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة أن الخطة تشمل معاينة المساجد وتجديد ما يحتاج منها إلى صيانة، وتنظيفها وتعقيمها، وفحص أنظمة الصوت، إلى جانب فرش الساحات الخارجية، خاصة في المساجد الكبرى، بما يضمن راحة المصلين واستيعاب الأعداد المتزايدة خلال الشهر الكريم.

اهتمام بالجانب الفكري.. وملتقى الإمام الحسين بصيغة «بودكاست»

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الأوقاف تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب الفكري، باعتبارها «وزارة المناعة الفكرية»، لافتًا إلى استمرار إقامة ملتقى الفكر الإسلامي يوميًا طوال شهر رمضان داخل مسجد الإمام الحسين.

وأضاف أن الملتقى سيُقدم هذا العام أيضًا بصيغة «بودكاست» لمواكبة التطور التكنولوجي، إلى جانب استمراره بالشكل التقليدي في عدد من المساجد الأخرى.

التراويح في جميع التجمعات.. والتهجد في 9719 مسجدًا

وأكد رسلان أن صلاة التراويح ستقام في جميع التجمعات السكانية على مستوى الجمهورية، فيما ستقام صلاة التهجد في 9719 مسجدًا، والاعتكاف في 4812 مسجدًا خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، في إطار تنظيم دقيق يراعي احتياجات المصلين.

269 مائدة رحمن برعاية الوزارة

وفي إطار الدور المجتمعي، أشار إلى أن الوزارة ترعى 269 مائدة رحمن بشكل مباشر، إلى جانب الموائد التي تُنظم بالتعاون مع الخيرين ومؤسسات المجتمع المدني، دعمًا للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان.

أنشطة للأطفال والواعظات في 38 ألف مسجد

وأوضح رسلان أن الوزارة ستنظم جلسات حوارية للأطفال والمراهقين يومي الأحد والأربعاء في نحو 38 ألف مسجد على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تنفيذ أنشطة توعوية للواعظات بالتعاون مع وزارات الصحة والشباب والثقافة، مع وجود ملتقى ثابت للواعظات وتنظيم مسابقات للأطفال.

246 ألف مقرأة لنشر تعاليم القرآن

واختتم المتحدث باسم وزارة الأوقاف تصريحاته بالتأكيد على أن عدد المقارئ بالمساجد على مستوى الجمهورية بلغ 246 ألف مقرأة، تشمل كبار الأئمة، والأطفال، والسيدات، وذلك في إطار خطة الوزارة لنشر تعاليم القرآن الكريم وتعزيز الوعي الديني خلال شهر رمضان المبارك.

وزارة الأوقاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف استقبال شهر رمضان المبارك

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

