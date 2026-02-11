الأوقاف تكشف خطة متكاملة لاستقبال رمضان

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن الخطة الشاملة التي أعدتها الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنها ترتكز على عدة مستويات، في مقدمتها المستوى اللوجستي والهندسي.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة أن الخطة تشمل معاينة المساجد وتجديد ما يحتاج منها إلى صيانة، وتنظيفها وتعقيمها، وفحص أنظمة الصوت، إلى جانب فرش الساحات الخارجية، خاصة في المساجد الكبرى، بما يضمن راحة المصلين واستيعاب الأعداد المتزايدة خلال الشهر الكريم.

اهتمام بالجانب الفكري.. وملتقى الإمام الحسين بصيغة «بودكاست»

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الأوقاف تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب الفكري، باعتبارها «وزارة المناعة الفكرية»، لافتًا إلى استمرار إقامة ملتقى الفكر الإسلامي يوميًا طوال شهر رمضان داخل مسجد الإمام الحسين.

وأضاف أن الملتقى سيُقدم هذا العام أيضًا بصيغة «بودكاست» لمواكبة التطور التكنولوجي، إلى جانب استمراره بالشكل التقليدي في عدد من المساجد الأخرى.

التراويح في جميع التجمعات.. والتهجد في 9719 مسجدًا

وأكد رسلان أن صلاة التراويح ستقام في جميع التجمعات السكانية على مستوى الجمهورية، فيما ستقام صلاة التهجد في 9719 مسجدًا، والاعتكاف في 4812 مسجدًا خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، في إطار تنظيم دقيق يراعي احتياجات المصلين.

269 مائدة رحمن برعاية الوزارة

وفي إطار الدور المجتمعي، أشار إلى أن الوزارة ترعى 269 مائدة رحمن بشكل مباشر، إلى جانب الموائد التي تُنظم بالتعاون مع الخيرين ومؤسسات المجتمع المدني، دعمًا للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان.

أنشطة للأطفال والواعظات في 38 ألف مسجد

وأوضح رسلان أن الوزارة ستنظم جلسات حوارية للأطفال والمراهقين يومي الأحد والأربعاء في نحو 38 ألف مسجد على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تنفيذ أنشطة توعوية للواعظات بالتعاون مع وزارات الصحة والشباب والثقافة، مع وجود ملتقى ثابت للواعظات وتنظيم مسابقات للأطفال.

246 ألف مقرأة لنشر تعاليم القرآن

واختتم المتحدث باسم وزارة الأوقاف تصريحاته بالتأكيد على أن عدد المقارئ بالمساجد على مستوى الجمهورية بلغ 246 ألف مقرأة، تشمل كبار الأئمة، والأطفال، والسيدات، وذلك في إطار خطة الوزارة لنشر تعاليم القرآن الكريم وتعزيز الوعي الديني خلال شهر رمضان المبارك.