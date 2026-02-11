قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا السياحة المصري والسعودي يتفقان على تعزيز التعاون السياحي وفتح أسواق جديدة
أيام عِجاف.. درجات حرارة مرتفعة وشبورة وتحذيرات من الأرصاد
الجامعة العربية تؤكد رفضها القاطع لسياسات الاستيطان والضم الإسرائيلية
عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
توك شو

بث مباشر.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين

البهى عمرو

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لمناقشة قرارات الاحتلال بالضفة الغربية.

ويعقد الاجتماع العربي التحضيري للدورة الـ 70 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW)، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على هامش الدورة الـ 45 للجنة المرأة العربية برئاسة دولة قطر، عبر المنصة الرقمية.

ويتناول جدول أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الـ 70 مناقشة مشروع "البيان العربي للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة" ليكون بمثابة موقف عربي مطروحاً خلال اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.

وتقوم رئاسة لجنة المرأة العربية بإلقاء البيان في الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة باسم المجموعة العربية في نيويورك في إطار الموضوع ذي الأولوية الذي ستناقشه أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة هذا العام تحت عنوان: "ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات من خلال نظم قانونية شاملة وعادلة، والقضاء على القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، ومعالجة الحواجز الهيكلية".

يشارك في الاجتماع الوزيرات والوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات إقليمية ودولية.

ومن المقرر أن تناقش أعمال لجنة المرأة العربية في دورتها "45" يوم 11 فبراير عدة محاور رئيسية، منها متابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للمرأة في المنطقة العربية 2028-2023، وأجندة المرأة والسلام والأمن، والتغير المناخي، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، ومناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق المساواة بين الجنسين.

طريقة عمل الحواوشي في 20 دقيقة فقط.. وصفة سريعة بطعم المحلات

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع.. حقيقة أم خدعة؟ طبيب يحسم الجدل

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

